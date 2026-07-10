Smještaj u Splitu za vrijeme Ultre: Bez klime, bez interneta, dva dana - 700 eura

U blizini Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu nešto bolje uređen apartman za jednu osobu za isti termin iznajmljuje se za 1.080 eura. Na Batinama se, pak, nudi stan u kojem je vidljivo da se tijekom zime u njemu živi, a za dvije noći jedna osoba treba izdvojiti 800 eura. U Rendićevoj ulici u Spinutu uređeni apartman dostupan je po "sniženoj" cijeni od 1.450 eura za dvije noći, dok je prije popusta iznosio čak 1.800 eura.