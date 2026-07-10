Hotel isplativiji
Smještaj u Splitu za vrijeme Ultre: Bez klime, bez interneta, dva dana - 700 eura
Početak Ultra festivala ponovno je donio skok cijena smještaja u Splitu, no za razliku od prijašnjih godina, slobodan apartman danas nije teško pronaći.
Nekada je tijekom održavanja festivala Ultra Europe u Splitu bilo gotovo nemoguće pronaći slobodan smještaj. Građani koji nisu iznajmljivali svoje stanove tih su dana često dobivali pozive rodbine i prijatelja koji su tražili bilo kakav krevet kako bi mogli provesti tri dana na festivalu elektroničke glazbe.
Kada više nije bilo mjesta ni na kaučima ni na podovima, potraga za smještajem širila se kilometrima izvan Splita jer su bili popunjeni i apartmani te kuće u Dalmatinskoj zagori.
U međuvremenu se broj apartmana znatno povećao. Istodobno je dugoročni najam stanova domaćim stanovnicima postao gotovo nedostupan, posebno po cijenama koje nisu previsoke. Zbog toga se danas, prvog dana Ultre, smještaj može pronaći bez većih poteškoća. Pitanje je tek koliko ga treba platiti.
700 eura za apartman bez klima-uređaja i interneta
Pretragom Bookinga za razdoblje od petka do nedjelje mogu se pronaći oglasi s vrlo visokim cijenama, piše Dalmatinski portal. Među njima se posebno ističe apartman u samom središtu Splita koji nudi štednjak, sudoper, mikrovalnu pećnicu i dva stara kreveta, od kojih je jedan kauč na razvlačenje. Iako nema ni klima-uređaj ni internet, dvije noći stoje 700 eura.
U blizini Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu nešto bolje uređen apartman za jednu osobu za isti termin iznajmljuje se za 1.080 eura. Na Batinama se, pak, nudi stan u kojem je vidljivo da se tijekom zime u njemu živi, a za dvije noći jedna osoba treba izdvojiti 800 eura. U Rendićevoj ulici u Spinutu uređeni apartman dostupan je po "sniženoj" cijeni od 1.450 eura za dvije noći, dok je prije popusta iznosio čak 1.800 eura.
U nekim slučajevima isplativije otići u hotel nego u apartman
Usporedba trenutačnih cijena pokazuje da je u pojedinim slučajevima isplativije rezervirati hotelski smještaj nego apartman. Hotel s tri zvjezdice nedaleko od centra grada za dvije noći može se pronaći za 656 eura, dok hotel s četiri zvjezdice stoji 590 eura, uz uključen doručak. Istodobno se u Matoševoj ulici za 513 eura po osobi nudi tek osnovno uređen smještaj s namještajem i krevetima starije proizvodnje.
Oni koji žele proći povoljnije mogu pronaći krevet u hostelu u središtu grada za oko 260 eura za dvije noći ili apartman u blizini centra za približno 440 eura. U usporedbi s četveroznamenkastim iznosima, takve cijene djeluju znatno pristupačnije.
Slična je situacija i na Airbnbu, gdje se cijene smještaja za dvije noći u Splitu kreću od nešto više od 300 pa sve do 3.000 eura. Dio takvih oglasa vjerojatno će pronaći goste, no činjenica da je hotelska soba s doručkom u pojedinim slučajevima povoljnija od skromno opremljenog apartmana pokazuje koliko su cijene smještaja tijekom festivalskih dana otišle izvan okvira uobičajene tržišne realnosti, piše Dalmatinski portal.
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