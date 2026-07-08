Objavljeni turistički rezultati, stagnacija privatnog smještaja: "Rasta nema, a i ne može ga biti!"

"Nama ostaje problem cijena u maloprodaji i pogotovo u ovom bazičnom ugostiteljstvu. Dakle, ja ne bih rekao da vrhunski restorani imaju previsoke cijene uspoređujući ih sa vrhunskim restoranima u inozemstvu. Međutim, ova bazična kategorija ugostiteljstva, mislim da smo tu malo na gornjoj granici, da ne kažem i neku tešku riječ što se cijena tiče", dodao je Ostojić.