izostali rekordi
Objavljeni turistički rezultati, stagnacija privatnog smještaja: "Rasta nema, a i ne može ga biti!"
Reforma turističkog sektora, višak apartmana ili visoke cijene? Dok turističke brojke stagniraju, oko uzroka dosad ostvarenih rezultata u turizmu vladaju suprotna mišljenja.
Podaci pokazuju stagnaciju, a privatni iznajmljivači tvrde da su razlog potezi države.
"Rasta nema, a i ne može ga biti, pošto država se na sve načine trudi otežati i onemogućiti kategorizaciju novih apartmana za hrvatske građane", kaže Vedran Tomić iz Udruge SMOI.
Usporedbom ovogodišnjih rezultata s onima iz 2016., smatra Tomić, Ministarstvo želi pokazati da reforma turističkog sektora daje rezultate.
"Jedini i glavni cilj ove reforme smanjiti broj kreveta u vlasništvu hrvatskih građana. Odnosno, država se vodi onom maksimom koji već dugo ponavljaju, a to je: loša struktura smještaja. Loša struktura smještaja znači previše kreveta u našem vlasništvu, a premalo u vlasništvu stranih hotelijerskih firmi", naglasio je Tomić.
S druge strane, hoteli bilježe rast, osobito oni s pet zvjezdica. Potvrđuju nam to i u ovoj opatijskoj hotelskoj kući.
"Konkretno, u prvom dijelu godine bilježimo porast broja noćenja od 16%, samo u mjesecu lipnju porast od 24%, i to su nam najznačajnija tržišta Hrvatske, Austrije, Njemačke, Mađarske i Amerike. Primjećujemo porast interesa i u našim hotelima, upravo za hotele više kategorije i luksuzne hotele", kazala je Karla Hozjan iz marketinga hotela.
Pad turističkih dolazaka i noćenja, u lipnju, bilježi se na dubrovačkom području i na Kvarneru. Direktorica kvarnerske turističke zajednice ističe da je razlog raspored blagdana i praznika zbog kojih je dio dolazaka i noćenja ostvaren mjesec ranije.
"Zato turističke rezultate ne promatramo kroz pojedinačne mjesece, nego kroz cijelu godinu, a rezultati prvih 6 mjeseci potvrđuju da je Kvarner stabilna destinacija, uz tek minimalno odstupanje u odnosu na prošlu godinu", naglasila je Marijana Kalčić, direktorica TZ Kvarnera.
Hoteli, koji čine svega 14 posto ukupnih komercijalnih kapaciteta u zemlji, uspjeli su privući čak 47 posto svih komercijalnih dolazaka u prvih šest mjeseci. Hotelijeri, smatra Veljko Ostojić, nisu problem, a dokaz tome je i popunjenost koja je lani dosezala optimalnih 90-ak posto.
"Što se tiče privatnog smještaja, mislim da je glavni problem da što smo u kratkom vremenskom razdoblju stavili veliki broj kreveta na tržište i sada potražnja to ne može pokriti", rekao je Veljko Ostojić iz Hrvatske udruge turizma.
Iako, iz Hrvatske udruge turizma, kažu da razloga za nezadovoljstvo nema, cijene ostaju problem.
"Nama ostaje problem cijena u maloprodaji i pogotovo u ovom bazičnom ugostiteljstvu. Dakle, ja ne bih rekao da vrhunski restorani imaju previsoke cijene uspoređujući ih sa vrhunskim restoranima u inozemstvu. Međutim, ova bazična kategorija ugostiteljstva, mislim da smo tu malo na gornjoj granici, da ne kažem i neku tešku riječ što se cijena tiče", dodao je Ostojić.
A toga su svjesni i turisti koje smo sreli na opatijskim ulicama.
Nijemac Finn rekao nam je da si ne može priuštiti hrvatske cijene, no, kako poručuje, 18-godišnjak si samo jednom.
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