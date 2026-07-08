Radolović o turizmu: Mi smo neslavni rekorderi na Mediteranu po tome da iznajmljujemo na crno

Ministar se referirao na rezultate u komercijalnom smještaju, a ono što mene i oporbu zanima jest nekomercijalni smještaj. Mi smo neslavni rekorderi na Mediteranu po tome da iznajmljujemo na crno pod krinkom iznajmljivanja prijateljima i rodbini. Imamo preko 70.000 kreveta u nekomercijalnom smještaju, a to je iznajmljivanje na crno. I to su sve apartmani i nekretnine u vlasništvu stranaca i to je primarni problem s kojim se trebamo uloviti u koštac po pitanju turizma u Hrvatskoj."