"rodbini i prijateljima"
Radolović o turizmu: Mi smo neslavni rekorderi na Mediteranu po tome da iznajmljujemo na crno
SDP-ova Sanja Radolović komentirala je u Novom danu kod naše Hanan Nanić rezultate prvih šest mjeseci turističke sezone koje su predstavili ministar turizma i šef Hrvatske turističke zajednice.
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina te direktor Hrvatske turističke zajednice Kristjan Staničić na konferenciji za novinare predstavili su rezultate turističkog prometa za prvih šest mjeseci 2026. godine. Istaknuli su da je ostvareno više od 7,6 milijuna dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, uz rast dolazaka i noćenja u odnosu na prošlu godinu, iako je lipanj bio slabiji nego lani. Poručili su i da ne vide razloge za zabrinutost te da je hrvatski turizam, unatoč globalnim izazovima, i dalje otporan.
O tim je porukama u emisiji Novi dan govorila SDP-ova saborska zastupnica i predsjednica saborskog Odbora za turizam Sanja Radolović.
Komentirajući rezultate koje je predstavio ministar, Radolović je rekla kako joj je zanimljiv način na koji se oni prikazuju.
"Vrlo je zanimljivo da u odnosu na sve prethodne godine ministar uspoređuje rezultate iz 2016. i 2025. godine, ne uspoređuje 2026. s prošlogodišnjim rezultatima u ovo vrijeme. Jasno je zbog čega. Jer hrvatski turizam ulazi u fazu zrelosti i naravno da rast više nije dvoznamenkasti u odnosu na 2016. godinu.
"Ne trebamo se sramiti rezultata"
Ne trebamo se sramiti rezultata, hrvatski turizam ima nove izazove i svi se moramo odmaknuti od brojenja noćenja i dolaska gostiju u smislu da cilj hrvatskog turizma ne treba biti koliki je broj automobila prešao granicu, već da trebamo podići kvalitetu i hvatati se u koštac s novonastalim problemima u turizmu.
Ministar se referirao na rezultate u komercijalnom smještaju, a ono što mene i oporbu zanima jest nekomercijalni smještaj. Mi smo neslavni rekorderi na Mediteranu po tome da iznajmljujemo na crno pod krinkom iznajmljivanja prijateljima i rodbini. Imamo preko 70.000 kreveta u nekomercijalnom smještaju, a to je iznajmljivanje na crno. I to su sve apartmani i nekretnine u vlasništvu stranaca i to je primarni problem s kojim se trebamo uloviti u koštac po pitanju turizma u Hrvatskoj."
'Bez strane radne snage svi bi mogli staviti ključ u bravu'
Na pitanje treba li raditi na podizanju kvalitete turističkog smještaja, Radolović je istaknula da se hrvatski turizam suočava s više problema, među kojima je izdvojila nedostatak radne snage, infrastrukturu i rast cijena.
"Slušala sam danas o rezultatima upisa u srednje škole, prevladava gimnazijsko obrazovanje, a strukovno je u drugom planu, a za njim tržište vapi. Hrvatski turizam se suočava s nekoliko izazova. U prvom redu nije samo rast cijena, već kronični nedostatak radne snage.
Da nemastrane radne snage svi bi mogli staviti ključ u bravu u svim aspektima turizma. Drugi problem je nedostatan razvoj javne infrastrukture, od prometnica, struje, vode, interneta, svega što opterećuje našu infrastrukturu u pojedinim turističkim destinacijama. Kvaliteta turističke ponude je problem. Smatramo da su pojedini dionici u turizmu opravdano podigli cijene svojih usluga, no treba reći da su se neki dionici okoristili ovom inflacijom pohlepe - imamo dosta veći rast cijena od ostalih zemalja na Mediteranu. I smatramo da to nije nešto čime se treba rukovoditi kada je riječ o cijenama usluga, smještaja, ali i cijenama u trgovini."
'Najveći problem nije legalni privatni smještaj'
Govoreći o Vladinim antiinflacijskim mjerama i privatnim iznajmljivačima, Radolović je poručila da je obiteljski smještaj i dalje temelj hrvatske turističke ponude.
"Privatni smještaj u Hrvatskoj uvijek je bio okosnica razvoja naše turističke ponude. Treba pogledati istini u oči i reći da je dobar dio tog dvoznamenkastog rasta od 2016. koji je ministar spomenuo na leđima naših malih obiteljskih iznajmljivača. Ne treba gajiti nade da će Hrvatska sljedeće godine, niti u idućih pet godina, prednjačiti u smještajnoj strukturi na način da će hoteli imati primat. Naravno da treba poraditi na hotelskom smještaju, ali nama ostalo počiva na obiteljskom smještaju.
Nije problem 112.000 legalnih privatnih obiteljskih iznajmljivača koji uredno plaćaju svoja davanja i imaju registrirane goste. Najveći problem hrvatskog turizma što se tiče smještajne strukture je nekomercijalni smještaj. Sedamdeset tisuća ležaja u nekomercijalnom smještaju kod nas je, nažalost, jedinstveno na Mediteranu. Ministarstvo turizma, Ministarstvo financija, a nažalost i Porezna uprava nemaju rješenje kako tome jednostavno stati na kraj."
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