Snažan iskorak hrvatske tech scene: Farseer osigurao 7,2 milijuna dolara za globalnu ekspanziju

Uz troznamenkasti rast prihoda u posljednje tri godine i jasno potvrđen interes na stranim tržištima, ambicije Farseera su vrlo jasne. "Naš cilj je napraviti globalno relevantan proizvod i standard za financijsko planiranje. Želimo da nas to dovede do razine jednoroga, odnosno valuacije preko milijardu dolara", zaključio je Mijatović za N1.