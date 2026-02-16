financijsko planiranje
Snažan iskorak hrvatske tech scene: Farseer osigurao 7,2 milijuna dolara za globalnu ekspanziju
Hrvatska tech scena dobila je novi veliki poticaj. Tvrtka Farseer, domaća platforma za financijsko planiranje i analitiku, zaključila je Series A rundu investicije vrijednu 7,2 milijuna dolara. O tome što ova financijska injekcija znači za tvrtku koja pretendira na status idućeg hrvatskog „jednoroga“, u Novom danu N1 televizije govorio je suosnivač Luka Mijatović.
Kraj ere neefikasnih Excel tablica
Farseer je nastao iz potrebe da se modernizira način na koji velike kompanije planiraju svoje financije. Iako se većina tvrtki i dalje oslanja na Excel, Luka Mijatović ističe da on u kompleksnim sustavima postaje "usko grlo".
"Excel je zapravo super alat, ali ako imate sto ljudi koji paralelno rade financijski plan i šalju ga mailovima, financijama trebaju tjedni da naprave izvještaj. Taj proces praktički zaglavi cijelu firmu", objasnio je Mijatović. Farseer nudi centraliziranu platformu koja eliminira ručno "krpanje" podataka i omogućuje menadžmentu da planove i prognoze donosi brže i preciznije.
Što donosi investicija od 7,2 milijuna dolara?
Investicijsku rundu predvodi fond Aymo Ventures, uz ponovno sudjelovanje SQ Capitala. Prema Mijatovićevim riječima, Series A runda označava fazu u kojoj tvrtka izlazi iz faze eksperimenta i ulazi u razdoblje ubrzanog skaliranja. Kapital će, kažu, primarno koristiti za globalno širenje, razvoj tehnologije te nova zapošljavanja.
"Fokus nam je na tržištima Zapadne Europe i Sjeverne Amerike, širit ćemo se tamo gdje tvrtka već ima prve klijente, a plan nam je do kraja godine tim od trenutačnih 40 ljudi ojačati s još 20 do 30 novih stručnjaka.
AI kao desna ruka financijskih direktora
Poseban naglasak u razvoju stavljen je na umjetnu inteligenciju. Mijatović je objasnio da AI unutar Farseera služi kao suradnik koji može predvidjeti različite scenarije, poput utjecaja tečaja dolara na buduće poslovanje.
„AI ima stvarnu vrijednost samo ako radi na čistim, kontekstualno modeliranim podacima. Farseer rješava taj temeljni problem, zbog čega možemo graditi pouzdane AI funkcionalnosti“, ističe se u strategiji tvrtke koju je Mijatović dodatno pojasnio u studiju, naglasivši da je cilj omogućiti upravama da u sekundi dođu do točnih odgovora potrebnih za donošenje odluka.
Put prema statusu „jednoroga“
Uz troznamenkasti rast prihoda u posljednje tri godine i jasno potvrđen interes na stranim tržištima, ambicije Farseera su vrlo jasne. "Naš cilj je napraviti globalno relevantan proizvod i standard za financijsko planiranje. Želimo da nas to dovede do razine jednoroga, odnosno valuacije preko milijardu dolara", zaključio je Mijatović za N1.
