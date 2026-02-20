Snježna mećava zatrpala dio Hrvatske, ovako nije bilo 10 godina

"Trenutno imamo jedanaest ekipa na terenu. Od toga je osam velikih ralica sa silosima za posipavanje, a tu su i tri manja vozila koja čiste manje prometnice", pojasnio je Marčec. Dodatne probleme stvara vjetar koji stvara nanose i ruši stabla na ceste, no ekipe promptno reagiraju i na takve dojave. Aktivnosti čišćenja i posipavanja odvijaju se bez prestanka kako bi se prometnice održale sigurnima za vožnju.