SOA protjerala Srbina koji je htio konobariti na Jadranu zbog objave na Instagramu

SOA je u svom mišljenju zaključila da Pejatović predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti i javnom poretku te je predložila njegovo protjerivanje iz Hrvatske. Na temelju takve procjene policija mu nije izdalaradnu dozvolu, naložila je njegovo protjerivanje, odredila rok od sedam dana za dobrovoljni odlazak te mu izrekla zabranu ulaska i boravka u Hrvatskoj u trajanju od tri godine.