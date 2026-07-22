Nacionalna sigurnost
SOA protjerala Srbina koji je htio konobariti na Jadranu zbog objave na Instagramu
Ustavni sud odbio je ustavnu tužbu državljanina Srbije Miloša Pejatovića, čime je postala pravomoćna odluka o odbijanju njegove dozvole za boravak i rad u Hrvatskoj te trogodišnjoj zabrani ulaska i boravka.
Oglas
Ustavni sud odbio je ustavnu tužbu državljanina Srbije Miloša Pejatovića, čime je potvrđena odluka prema kojoj mu nije odobrena dozvola za boravak i rad u Hrvatskoj te mu je izrečena trogodišnja zabrana ulaska i boravka u zemlji.
Pejatović je krajem 2019. godine podnio zahtjev za izdavanje dozvole kako bi na Korčuli radio kao pomoćni konobar u turizmu. Međutim, Ministarstvo unutarnjih poslova odbilo je njegov zahtjev nakon sigurnosne provjere koju je provela Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA), piše Index.
SOA je u svom mišljenju zaključila da Pejatović predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti i javnom poretku te je predložila njegovo protjerivanje iz Hrvatske. Na temelju takve procjene policija mu nije izdalaradnu dozvolu, naložila je njegovo protjerivanje, odredila rok od sedam dana za dobrovoljni odlazak te mu izrekla zabranu ulaska i boravka u Hrvatskoj u trajanju od tri godine.
Kako se navodi u obrazloženju odluke, sigurnosna procjena temeljila se na podacima prema kojima je Pejatović na društvenoj mreži Instagram objavljivao sadržaj u kojem je, prema ocjeni hrvatskih vlasti, s velikosrpskih pozicija prijetio nasiljem protiv teritorijalnog integriteta i ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske. Nadležna tijela procijenila su da bi takve objave mogle narušiti međunacionalne odnose i javni red.
Žalio se, ali nije uspio
Tijekom postupka Pejatović je tvrdio da ne predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti, osporavao je zakonitost postupanja policije i SOA-e te isticao da nije imao pristup svim podacima na kojima se temeljila sigurnosna procjena.
Ustavni sud nije prihvatio njegove navode. Zaključio je da su upravna tijela i sudovi imali dovoljno osnova za odbijanje njegova zahtjeva za boravak i rad te da je bio upoznat s razlozima zbog kojih je proglašen sigurnosnom zaprekom, kao i da je imao mogućnost očitovati se o njima.
Sud je također ocijenio da činjenica da dio podataka SOA-e nije bio javno dostupan nije predstavljala povredu njegova prava na pravično suđenje jer su upravni sudovi imali uvid u klasificirane informacije te su na temelju njih potvrdili odluke MUP-a.
Tom odlukom Ustavni sud potvrdio je ranije presude Upravnog suda u Splitu i Visokog upravnog suda, kojima je odbijen Pejatovićev zahtjev za izdavanje radne dozvole i potvrđeno njegovo protjerivanje iz Hrvatske.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas