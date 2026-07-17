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38-godišnjakinja

Državljanka Srbije ukrala suncobran i ležaljke pa je protjerali iz Hrvatske

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Hina
|
17. srp. 2026. 12:22
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Zadar
Dino Stanin/PIXSELL

Zadarska policija kazneno je prijavila 38-godišnju državljanku Srbije zbog sumnje da je u Svetom Petru ukrala suncobran i ležaljke iz dvorišta kuće, a izrečena joj je i jednogodišnja zabrana ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora.

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Policija sumnja da je 38-godišnjakinja u nedjelju, 12. srpnja, oko 14 sati iz dvorišta kuće u vlasništvu 59-godišnjaka otuđila jedan suncobran i tri ležaljke.

Osumnjičena je uhićena u srijedu na području Sukošana, a tijekom kriminalističkog istraživanja policijski službenici pronašli su ukradene predmete, koji su oduzeti i bit će vraćeni vlasniku.

Zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela krađe protiv nje je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.

Policija je, sukladno Zakonu o strancima, donijela rješenje o njezinu protjerivanju s područja Republike Hrvatske i Europskog gospodarskog prostora te joj izrekla jednogodišnju zabranu ulaska i boravka u EGP-u.

Uz to, 38-godišnjakinja je prekršajno sankcionirana zbog nepoštivanja roka za prijavu kratkotrajnog boravka u Hrvatskoj.

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Teme
hrvatska kaznena prijava krađa protjerivanje uhićenje srpkinja

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