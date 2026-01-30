Oglas

Sokol o Odboru za mir: Nije Milanović uvjerio ili natjerao Plenkovića na nešto. Stav je donesen i prije

N1 Info
30. sij. 2026. 10:47

Zastupnik u Europskom parlamentu (HDZ/EPP) Tomislav Sokol bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je razgovarao o aktualnostima.

Premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović ostvarili su ovoga tjedna kontakt i usuglasili mišljenje oko sudjelovanja Hrvatske u Trumpovom Odboru za mir: "Dobro je da su se čuli, na inicijativu premijera. Jasno je da je tu usuglašen stav i to je važno. Vlada je donijela stav da se neće ulaziti u ovo tijelo i prije nego što je došlo do kontakta. Nije predsjednik uvjerio, natjerao ili prisilio premijera na nešto. Bilo bi dobro da je ta suradnja od početka bila kvalitetnija, ali znamo da je predsjednik krenuo đonom na HDZ i na Vladu. Inicijativa je uvijek dolazila od strane predsjednika", smatra Tomislav Sokol.

Dodaje da je osnivanje Odbora za mir pokušaj da se Amerika pozicionira kao dominantna sila: "Konačne posljedice i efekti toga tijela nisu jasni. Hrvatske se treba držati postojećih institucija i Europske unije."

Cijeli razgovor pogledajte u VIDEU.

Andrej Plenković Donald Trump Europska unija HDZ Odbor za mir Tomislav Sokol Zoran Milanović

