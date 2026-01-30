Sokol o Odboru za mir: Nije Milanović uvjerio ili natjerao Plenkovića na nešto. Stav je donesen i prije

Premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović ostvarili su ovoga tjedna kontakt i usuglasili mišljenje oko sudjelovanja Hrvatske u Trumpovom Odboru za mir: "Dobro je da su se čuli, na inicijativu premijera. Jasno je da je tu usuglašen stav i to je važno. Vlada je donijela stav da se neće ulaziti u ovo tijelo i prije nego što je došlo do kontakta. Nije predsjednik uvjerio, natjerao ili prisilio premijera na nešto. Bilo bi dobro da je ta suradnja od početka bila kvalitetnija, ali znamo da je predsjednik krenuo đonom na HDZ i na Vladu. Inicijativa je uvijek dolazila od strane predsjednika", smatra Tomislav Sokol.