Split se oprašta od legendarnog Miše Kovača: Poljudom će danas odzvanjati njegove pjesme

Njegove pjesme postale su dio hrvatske glazbene i kulturne baštine, a zauvijek će biti zapamćene pjesme kao što su "Ostala si uvijek ista" te "Proplakat će zora" koja je prodana u više od 300 tisuća primjeraka., zatim Odvest ću te na vjenčanje, Još i danas teku suze jedne žene, Dalmacija u mom oku, Ja nemam više razloga da živim, Ako me ostaviš, Samo nas nebo rastavit može...