DAN NACIONALNE SUĆUTI
Split se oprašta od legendarnog Miše Kovača: Poljudom će danas odzvanjati njegove pjesme
Dan je nacionalne sućuti u povodu smrti legendarnog pjevača Mate Miše Kovača koji će popodne u 16 sati biti ispraćen na stadionu Poljud u organizaciji Hajduka, Torcide i Hrvatske glazbene unije, gdje će mu se odati počast i pjevati njegove pjesme.
Oproštaj u Splitu
Na Poljudu će nastupiti brojni pjevači i prijatelji preminule legende, a lijes s njegovim tijelom bit će unesen na stadion i provezen oko terena.
Plan je da se u utorak u 16 sati otvore svi ulazi na stadion te da se prime svi oni koji će na vrijeme preuzeti svoje besplatne ulaznice.
"Ulaznice se mogu preuzeti na web stranici Hajduka. Ograničili smo da jedna osoba može preuzeti maksimalno tri ulaznice da se ne bi uzeo veliki broj, a da onda ne dođu na stadion. Zato pozivam sve da zaista budu odgovorni prema onima koji sutra žele doći", kazali su iz Hajduka.
Hrvatska glazbena unija angažirala je izvođače koji su bili Mišini prijatelji i koji su dijelili istu ljubav prema Dalmaciji i Hajduku te porukama u njegovim pjesmama. Među njima su Mladen Grdović, Dražen Zečić, Jole, Klapa Rišpet, Alen Nižetić i Giuliano.
Očekuje se da i publika preuzme dobar pjevački dio, kako je bilo i na svim Mišinim koncertima.
Pred kraj programa vozilo s Mišinim lijesom ući će na stadion i proći tartanom oko samog terena. Potom će krenuti dalje prema pjevačevom rodnom Šibeniku.
Očekuje se pun stadion. Mnogi su i prije puštanja karata u opticaj čekali kako bi na vrijeme rezervirali svoje mjesto.
Članovi redarske službe uz potporu policijskih službenika uspostavit će zone ograničenog kretanja i parkiranja. Posjetitelji se mole da dođu ranije, a oni koji neće biti u mogućnosti prisustvovati događaju, prijenos uživo će moći pratiti na HDTV-u, nacionalnim TV kućama te HR2 Hrvatskog radija.
Oproštaj od Miše i u Zagrebu
Šibenčani koji žive i rade u Zagrebu sutra, u srijedu, u 19 sati, organiziraju okupljanje i pozivaju građane i građanke Zagreba da dođu i odaju počast Miši na Zrinjevcu.
Dan nacionalne sućuti
Vlada je, podsjetimo, utorak proglasila Danom nacionalne sućuti u povodu smrti Mate Miše Kovača. Dan nacionalne sućuti obilježit će se isticanjem zastave Republike Hrvatske na pola koplja na svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te zgradama u kojima je sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih osoba, odnosno u kojima fizičke osobe obavljaju samostalnu djelatnost.
Za razliku od Dana žalosti, koji zahtijeva otkazivanje svih zabavnih i kulturnih priredbi te prilagodbu radijskog i televizijskog programa, Dan nacionalne sućuti ne podrazumijeva otkazivanje ranije planiranih manifestacija i koncerata, stoji u Vladinu priopćenju.
Legendarni pjevač i veliki navijač Hajduka Mate Mišo Kovač umro je u subotu u Podstrani kod Splita u dobi od 86 godina.
Bio je jedan od najpoznatijih i najpopularnijih hrvatskih pjevača zabavne glazbe, čija je karijera obilježila nekoliko generacija.
Njegove pjesme postale su dio hrvatske glazbene i kulturne baštine, a zauvijek će biti zapamćene pjesme kao što su "Ostala si uvijek ista" te "Proplakat će zora" koja je prodana u više od 300 tisuća primjeraka., zatim Odvest ću te na vjenčanje, Još i danas teku suze jedne žene, Dalmacija u mom oku, Ja nemam više razloga da živim, Ako me ostaviš, Samo nas nebo rastavit može...
Mišo je i pjevač s najviše prodanih ploča i ostalih nosača zvuka zabavne glazbe u Hrvatskoj, ali i bivšoj Jugoslaviji. U 50-ak godina svoje glazbene karijere prodao je više od 20 milijuna ploča.
Višestruko je nagrađivan. Od 1975. do 2023. izdano je više kompilacijskih albuma sa njegovim brojnim hitovima. Kroz godine su objavljeni i mnogi studijski albumi od kojih su neki doživjeli i reizdanje.
Pokopan će biti u Zagrebu.
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