Splitsko-dalmatinska županija financirat će dva brodska motora za DVD Komiža: "Ovo društvo ima ključnu ulogu u spašavanju na moru"

"Ovo dobrovoljno vatrogasno društvo najisturenije je na otvorenom moru pa osim gašenja požara ima i ključnu ulogu u spašavanju na moru, u što smo se imali priliku uvjeriti i prilikom nedavnoga nevremena kada su vatrogasci ponovno spasili ljudske živote. Stoga osjećam duboku zahvalnost pripadnicima vatrogastva i svih žurnih službi koji riskiraju svoje živote kako bi pomogli ljudima u nevolji. Ovo je najmanje što smo mogli napraviti kako bismo izišli ususret ovim vrijednim ljudima koji su istinski heroji današnjice," zaključio je Boban.