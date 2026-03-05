Srbija Hrvatsku smatra nesigurnom za svoje građane. Akrap: "Ovdje ih radi 25.000. To je umjetno dizanje tenzija"

U tom smislu posve je nejasno zašto je, primjerice, Srbija svrstala Cipar u zelenu kategoriju, iako je ondje tri dana prije ažuriranja popisa iranski dron pogodio tamošnju britansku vojnu bazu. Ili zašto je Pakistan koji trenutno ratuje s Afganistanom, a k tomu dijeli skoro tisuću kilometara granice s Iranom koji je trenutno najveće krizno žarište u svijetu, svrstan u žutu kategoriju i po kriterijima srbijanskih vlasti sigurniji od Hrvatske? Još je manje jasno kako je Pakistan u žutoj kategoriji dok je Afganistan s kojim ratuje u crvenoj.