inventura godine
Politički analitičar: "Tri prijelomne točke obilježile su 2025. u Hrvatskoj"
Gleda li se godina na izmaku isključivo kroz događaje na političkoj sceni i usporedi li se prema tom kriteriju njen početak i kraj, čini se kao da to nije bila ista godina.
Je li 2025. godina bila politički turbulentnija od nekoliko prijašnjih i može li se, pojednostavljeno rečeno, podijeliti na onu prije i poslije 'Hipodroma', odnosno koncerta koji je ondje taman na polovici godine održao Marko Perković Thompson, pitali smo političkog analitičara Žarka Puhovskog.
On smatra da smo ove godine svjedočili trima prijelomnim točkama na političkoj sceni.
Predsjednički izbori: Trijumf Milanovića
"Prva točka bili su predsjednički izbori s trijumfom Zorana Milanovića i nakon toga jednom vrstom njegovog pripitomljavanja. Taj prvi set zbivanja dogodio se kao veliki neuspjeh HDZ-a."
Milanović je u drugom krugu predsjedničkih izbora, održanom 12. siječnja, najuvjerljivije dosad - sa 75 posto osvojenih glasova, pobijedio HDZ-ovog kandidata Dragana Primorca.
Iako mu premijer Andrej Plenković nije čestitao na pobjedi, a na predsjedničku inauguraciju nije došao itko iz Vlade, kasnije ove godine uslijedilo je njihovo zatopljavanje odnosa.
Lokalni izbori: Povratak HDZ-a
No u drugoj prijelomnoj točki, a to su bili lokalni izbori, HDZ se vratio - ističe Puhovski.
"Iz toga zaključujem da je predsjednička kandidatura Primorca bila jedna vrst Plenkovićeve igre. On nije mogao ne znati kako će to završiti i valjda mu je odgovaralo da ima Milanovića za predsjednika. A onda je i Milanović odlučio da ne igra ili da manje igra njegovu igru, to jest da bude manje prost i agresivan nego što je to bio prije. Tu Plenković nije mogao potrošiti dio municije koju je pripremio", smatra.
Na lokalnim izborima održanima u svibnju i lipnju HDZ je pobijedio u 60 od 128 gradova zadržavši ili osvojivši u njima gradonačelnička mjesta. HDZ-ovi kandidati za župane pobijedili su u 15 od 20 županija, a njihovi načelnički kandidati u 205 od 428 općina. SDP je nakon tri desetljeća izgubio svoju najveću utvrdu - Rijeku, a Možemo! je uvjerljivo zadržao vlast u Zagrebu.
Nakon Hipodroma desnica zbunjena, ljevica uplašena
Treća prijelomna točka, prema Puhovskom, izvorno je bila nepolitička, ali se pokazala itekako političkom. Riječ je o Thompsonovom koncertu na Hipodromu održanom 5. srpnja.
"Dogodilo se da su svi bili zbunjeni brojem ljudi na tom koncertu do te mjere da relativno umjerena desnica nije bila u stanju odmah to iskoristiti, a ljevica se posakrivala u mišje rupe. Nakon nekoliko tjedana na desnici su počeli shvaćati da bi to mogli iskoristiti pa sada HDZ i stranke oko njega hvata panika da bi iz toga mogla nastati okosnica nekakvog političkog pokreta. Na to se naslanja i Thompsonova rečenica s posljednjeg koncerta (12. prosinca u Zadru, nap.a.) da onaj tko ne glasa na izborima nije patriot, što djeluje kao neka vrst pripreme za izbore premda izbora neće biti skoro."
SDP s druge strane, ističe Puhovski, umjesto da se suprotstavi tomu, odlučio je preći na tu stranu ističući domoljublje kao svoju parolu.
"Imaju čak i web stranicu nazvanu Domoljublje, što je potpuna besmislica. Zašto bi netko bio za HDZ 2 kad ima HDZ 1. A SDP se s tom idejom javlja kao neka vrsta replike HDZ-a."
SDP i Možemo! odustali od lijeve pozicije
Možemo! se, kaže Puhovski, bori s ogromnim problemima u Zagrebu, za koje je manjim dijelom i sam kriv, pa stoga nije mogao igrati značajniju ulogu na nacionalnoj razini.
"Osim kada su u pitanju zakoni o graditeljstvu i prostornom uređenju (tzv. Bačićevi zakoni) gdje su s SDP-om ušli u čudnu poziciju u kojoj kao da imamo pobunu stranke malih posjednika protiv stranke velikih posjednika. Možemo! i SDP se, konkretno u Zaboku i načelno u Saboru, javljaju kao zaštitnici onih koji imaju manje nekretninske posjede, a potpuno su stavili sa strane stotine tisuće ljudi koji nemaju nikakav posjed, koji su podstanari i žive kao 'zaštićeni' najmoprimci u tuđim privatnim stanovima."
Štoviše, Puhovski tvrdi da su Možemo! i SDP time potpuno odustali od lijeve pozicije.
"Stali su u poziciju malih posjednika, što je pozicija umjereno konzervativne stranke. U to ime Možemo! je zaboravio čak i ekologiju, dok je SDP u to ime zaboravio na one koji su deprivilegirani. HDZ se istovremeno pokazao nespretnim jer je nervozno gurao da se na brzinu donesu ti zakoni za što nije bilo nikakvih objektivnih razloga, osim ako se doista ne radi o tome da se nekome mora pogodovati, a što, nadam se, nije istina."
"Morbidna prepucavanja oko femicida"
Kraj ove političke godine obilježilo je i prepucavanje ljevice i desnice oko odgovornosti za femicid - 19 ubijenih žena ove godine - koje je rezultiralo peticijom sa 75 tisuća potpisa za "micanje klečavaca s glavnih gradskih trgova". Puhovski to prepucavanje naziva morbidnim.
"Ljevica smatra da su glavni uzrok tomu molitelji ili 'klečavci' na trgovima, što je potpuno besmisleno. Riječ je o skupini primitivnih patrijarhalaca, o tomu nema spora. Ali ne stoji ideja da su oni više odgovorni za nasilje, nego prostački stavovi o ženama koji su se godinama čuli na desnom krilu Sabora ili podjednako prostački stavovi spram žena koje je iskazivao predsjednik Republike koji su, po mom sudu, sigurno više utjecali na javnost. No na njih se ne usude ići pa je problem odjednom postala skupina od nekoliko desetaka ljudi koji jednom mjesečno mole na trgovima. I još s potpuno čudnom idejom u toj peticiji da ih se makne s glavnih trgova. Dakle, u Zagrebu bi mogli moliti na Trgu Franje Tuđmana, umjesto na Trg bana Jelačića. To su sve nedomišljene ideje koje ne rješavaju problem."
"Normalizira se diskriminacija žena"
Dodao je kako u tim raspravama nitko ne postavlja pitanje što je s nasiljem nad starijim osobama i nasiljem nad djecom u obitelji.
"Tu katkad imate i muške i ženske članove obitelji koji zajedno to čine", kaže.
Velikim problemom smatra i normalizaciju diskriminacije žena, a kao primjer navodi emisiju na javnom radijskom servisu naziva "blablaONA".
"To očito pokazuje da se brbljanje smatra ženskom karakteristikom jer se u najavi inzistira na tome da emisija upućena 'slušačicama'."
"Desnica pokušava naučiti kako da bude desnica"
Iz svega toga, kaže Puhovski, proizlazi žalosni zaključak da političke elite u cijelosti ne korespondiraju s problemima zemlje, a jedino što rade jest da prebacuju odgovornost jedni na druge za ono što se događa.
Zbrci na političkoj razini uvelike pridonosi desnica.
"Pokušavaju naučiti kako da bude desnica, a jedino što nauče je da su 'srbožderi'. Kada su se nedavno u Vukovaru okupile četiri stranke (DOMiNO, Suverenisti, HSP i Blok za Hrvatsku, nap.a.) jedino što su prigovorili Domovinskom pokretu nije bilo to da su ovi pogazili svoje napade na Plenkovića i HDZ, nego to što su glasali za povećanje sredstava za nacionalne manjine. To je desnica koja ne korespondira s desnicom u svijetu. Pogotovo jer bi htjeli biti konzervativna desnica, a to je ona koja je po definiciji protiv svakog nasilja. Ne možete živjeti od Domovinskog rata i smatrati se konzervativnom desnicom, ali oni to ne razumiju", ističe Puhovski.
Antifašistički marš: ideološka konfuzija
Godinu je obilježila ideološka i svjetonazorska konfuzija u javnom i političkom prostoru. Puhovski kaže da je bilo "jako puno histeriziranja i pretjerivanja". Ističe, među ostalim, prosvjedni marš "Ujedinjeni protiv fašizma" održan 30. studenoga u Zagrebu, Rijeci, Zadru i Puli.
"Ljudi koji govore u ime raznih pozicija, izgubljeni su u svjetonazorskom prostoru. Imali smo marš protiv fašizma, što je već samo po sebi skandal da se nešto u ime mira naziva maršem. Svi su se skandalizirali oko dva, tri transparenta, doduše zaista čudna, dok najgluplji transparent nitko nije spomenuo. A glasio je 'Protiv kapitalizma i fašizma'. Čitav smisao antifašizma bio je u tome da se kaže kako je fašizam toliko grozan da i s kapitalistima treba ići protiv njega te da je i desnica saveznik protiv fašizma, osim ako sama nije fašistička. Sada se pojavljuju klinci koji pojma nemaju falsificirajući tom parolom i povijest i činjenice i ideologije. Antifašisti ne idu protiv kapitalizma", napomenuo je Puhovski.
Možda ponajbolji primjer toga, dodaje, upravo je Thompson.
"Ima nadimak po strojnici, a uvjerava javnost da je samo pjevač ljubavnih i patriotskih pjesama. A profesionalni političari su sve bliže njegovom nivou. U Saboru nitko ne zna postaviti suvislo svjetonazorsko pitanje, prije svega s ljevice", smatra Puhovski.
Političke stranke zadržale pozicije
Podvuče li se crta, političke stranke u 2025. godini zadržale su iste pozicije koje su imale i proteklih godina.
"SDP je izgubio Rijeku, ali je trijumfalno dobio predsjedničke izbore. Premda to nije uspjeh samo SDP-a, taj rezultat naprosto se ne može ne upisati i SDP-u. Čak ni Domovinski pokret nije pao kao što se očekivalo, a sve četiri stranke na desnici, koje su se ujedinile, zajedno se motaju u anketama oko tri posto. Tu velikih promjena nije bilo i neće biti. Jedino je pitanje hoće li doći do nekih međunarodnih promjena koje bi eventualno 'odvukle' Plenkovića u inozemstvo i dovele do prijevremenih izbora. Ovako imamo dvije godine izbornog mira", zaključio je Puhovski.
