Politički analitičar: "Tri prijelomne točke obilježile su 2025. u Hrvatskoj"

"Ljevica smatra da su glavni uzrok tomu molitelji ili 'klečavci' na trgovima, što je potpuno besmisleno. Riječ je o skupini primitivnih patrijarhalaca, o tomu nema spora. Ali ne stoji ideja da su oni više odgovorni za nasilje, nego prostački stavovi o ženama koji su se godinama čuli na desnom krilu Sabora ili podjednako prostački stavovi spram žena koje je iskazivao predsjednik Republike koji su, po mom sudu, sigurno više utjecali na javnost. No na njih se ne usude ići pa je problem odjednom postala skupina od nekoliko desetaka ljudi koji jednom mjesečno mole na trgovima. I još s potpuno čudnom idejom u toj peticiji da ih se makne s glavnih trgova. Dakle, u Zagrebu bi mogli moliti na Trgu Franje Tuđmana, umjesto na Trg bana Jelačića. To su sve nedomišljene ideje koje ne rješavaju problem."