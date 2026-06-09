Izvedbena umjetnica Vera Mitrović-Vrbanac je svojedobno izvela umjetnički program "Ne damo ni lipe" za zaštitu tih stabala, a u subotu je ustvrdila da je apsurdno rušiti ih s obrazloženjem da zaklanjaju poglede na pročelja, dok je povjesničar umjetnosti Matej Mihalić podsjetio da su lipe posađene na 400. obljetnicu osnutka Karlovca, 1979. godine, a mogu doživjeti još barem 200 godina.