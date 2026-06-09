UREĐENJE ZVIJEZDE
Stabla lipe posvađala vlast i oporbu u Karlovcu: "Da su rekli da sadimo djetelinu, sadili bismo djetelinu"
U Karlovcu je prošloga tjedna počela obnova Trga bana Josipa Jelačića koja je izazvala sukob vlasti s oporbom i dijelom građana jer predviđa uklanjanje dvadesetak stabala lipe, protiv čega je pokrenuta i peticija, dok se gradonačelnik Damir Mandić poziva na konzervatorske uvjete.
Uređenje trga počelo je u srijedu, s rokom izvođenja radova do ljeta iduće godine, izvođač je tvrtka CGP Aquaterm, nadzor provodi tvrtka Kling, EKO ESCO vodi projekt uređenja, a koordinator zaštite na radu je NATILLUM.
Središnji trg u karlovačkoj jezgri Zvijezdi uređuje se prema projektu arhitektonskog ureda Penezić i Rogina, koji je odabran 2009. godine na urbanističko-arhitektonskom natječaju. Radovi ukupno vrijede oko oko pet milijuna eura i uglavnom se financiraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Iz Grada Karlovca su povodom početka radova naveli da će rekonstrukcija trga osigurati "atraktivan prostor, gradski 'dnevni boravak', mjesto susreta i druženja, ali i održavanja različitih manifestacija".
Možemo želi spasiti lipe
No, u subotu je stranka Možemo sazvala konferenciju za novinare na tu temu, a gradski vijećnik Dobriša Adamec ustvrdio je kako je velika greška što se primjenjuje stari projekt i ne uvažavaju klimatske promjene i želje građana.
"Više puta smo tražili izmjenu projekta radi spašavanja lipa, no konzervatori argumente nisu uvažili. I dalje se stigne promijeniti projekt i spasiti lipe", poručio je.
Izvedbena umjetnica Vera Mitrović-Vrbanac je svojedobno izvela umjetnički program "Ne damo ni lipe" za zaštitu tih stabala, a u subotu je ustvrdila da je apsurdno rušiti ih s obrazloženjem da zaklanjaju poglede na pročelja, dok je povjesničar umjetnosti Matej Mihalić podsjetio da su lipe posađene na 400. obljetnicu osnutka Karlovca, 1979. godine, a mogu doživjeti još barem 200 godina.
Odustali od garaže, ali nema mjesta za stabla
Gradska vijećnica Stranke umirovljenika Vesna Horvat upozorila je da se na sve gleda iz perspektive čovjeka, "a ništa iz ugla buba i opstanka planeta", a saborska zastupnica Možemo Draženka Polović prozvala je konzervatore jer su se oglušili na zahtjeve da se prekinu radovi na vodnokomunalnoj infrastrukturi u Zvijezdi zbog oštećenja kuća.
Gradski vijećnik SDP-a Luka Kučinić upozorio je da ukupno četrdesetak stabala po Urbanističkom planu uređenja iz 2017. treba ukloniti, ako će se graditi podzemna garaža, ali predviđeno je i alternativno rješenje.
"U međuvremenu se odustalo od garaže, ali nisu mijenjali arhitektonski plan, pa da se ostave stabla. U koga će gradonačelnik uprijeti prstom", upitao je Kučinić.
Grad Karlovac: Može, ali trebamo novi natječaj
Grad Karlovac je potvrdio je u utorak da je u Urbanističkom planu uređenja Zvijezde predviđeno alternativno rješenje trga bez garaže, kojim se mogu zadržati stabla, "ali je provedbenim odredbama UPU-a propisano da će se u slučaju promjene programa provesti novi natječaj".
Gradonačelnik Mandić pak tvrdi da su poštovani uvjeti konzervatora i da se nije moglo drugačije postupiti. "Da su konzervatori rekli da sadimo djetelinu, sadili bismo djetelinu. Valja uvažiti njihove argumente", poručio je Mandić i izvijestio da se u srijedu nalazi s projektantom.
Napomenuo je da bi trebalo poništiti urbanističko-arhitektonski natječaj, ako se želi sačuvati lipe. "Spremio sam se za ovu situaciju, znao sam da će se to dogoditi", rekao je Mandić.
U međuvremenu, pokrenuta je on-line peticija protiv uklanjanja stabala, a skupina anonimnih građana sve je prijavila Državnom inspektoratu i zatražila privremenu obustavu radova na trgu.
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