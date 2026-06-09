DEKLARACIJU ŠALJE MILANOVIĆU
Mlinarić Ćipe: Ako Plenković ima dvotrećinsku većinu, tražimo da nacionalne manjine imaju samo tri zastupnika
Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić demantirao je u utorak teze premijera Andreja Plenkovića da DP deklaracijom o uspostavi hrvatske izborne jedinice u BiH želi povećati svoju vidljivost, poručivši kako je riječ o nacionalnom pitanju oko kojeg bi svi trebali biti složni.
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Mlinarić je ispred Banskih dvora, gdje se sastala vladajuća većina, podsjetio kako je DP najavio da će deklaraciju kojom bi Hrvati birali svoje predstavnike u BiH 17. lipnja predstaviti koalicijskim partnerima.
"Teza premijera da je to DP napravio radi svoje vidljivosti ne stoji. Ako je itko imao vidljivost od te deklaracije, onda je to premijer, on je to jedno pet puta komunicirao, mi nismo nijedanput. Ni danas neću komunicirati o detaljima deklaracije", poručio je.
Kad je predstave na koaliciji, dodao je, poslat će je svim saborskim klubovima, i oporbenima, ali i predsjedniku države Zoranu Milanoviću.
DP nema svog kandidata na izborima u BiH
"Ovo je nacionalno pitanje gdje bi trebali biti svi složni - i oporbene stranke i vladajuće i predsjednik države i predsjednik Vlade, da se proba promijeniti zakon u Bosni i Hercegovini, da Hrvate ne preglasava većinski bošnjački narod", istaknuo je Mlinarić.
Naglasio je da DP nema svog kandidata na predstojećim izborima u BiH te da "ne gledaju nikakvu stranačku priču, nego dobrobit svih Hrvata, da se zaštiti njihov interes".
Mlinarić se osvrnuo i na ranije izjave premijera o mogućim ustavnim promjenama u Hrvatskoj radi povećanja broja zastupnika dijaspore, za što je premijer naknadno rekao da vladajuća koalicija neće ni pokušati provesti takve ustavne promjene.
DP traži smanjenje broja zastupnika nacionalnih manjina na tri
Mlinarić je pri tome rekao kako DP podržava opciju da se bira više hrvatskih predstavnika koji ne žive u RH, ali je doveo u pitanje realnost dvotrećinske većine zbog situacije s ustavnim sucima.
"Ako ima dvotrećinsku većinu da mi to ne znamo, onda će Domovinski pokret još u to ubaciti da se smanje nacionalne manjine, da ne bude osam zastupnika, nego, na primjer, tri zastupnika nacionalnih manjina. To će biti prijedlog DP-a ako premijer ima dvotrećinsku većinu", rekao je.
Upitan ljuti li on planski premijera, Mlinarić je između ostalog poručio kako Domovinski pokret ulaskom u vlast "nije došao statirati, nego mijenjati stvari, ne gledajući na stranački interes".
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