Troskot: Karlovac gradi od velikomandićevske agresije, gradonačelnik mu odgovorio

Nakon što je saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot u Karlovcu rekao u četvrtak da taj grad pati od velikomandićevske agresije, gradonačelnik Damir Mandić (HDZ) je odgovorio da radi u interesu građana dok Troskot održava konferencije za tisak jer mu treba medijske pažnje.
"Dok on održava konferencije za tisak, Karlovac radi"
Gradonačelnik i predsjednik karlovačkog HDZ-a te Troskotov saborski kolega je ustvrdio da se ovaj parlamentarac Mosta sjeti Karlovca svaki put kad mu zatreba malo medijske pažnje, pa da je tako bilo i u četvrtak.
"Dok on održava konferencije za tisak, Karlovac radi – planski, odgovorno i u interesu svojih građana", poručio je Mandić.
Nastavio je da je Grad Karlovac posljednjih godina jasno pokazao da zna upravljati i da samo pet gradova od 129 u Hrvatskoj ima manji porez na dohodak.
"Istodobno, prijedlog povećanja komunalne naknade, koji je u javnom savjetovanju, temelji se na realnim potrebama održavanja komunalnog standarda, a ne na financiranju plaća. Iz tih se sredstava grade nogostupi, uređuju dječja igrališta i javne površine – ono što građani svakodnevno koriste", rekao je Mandić.
"Troskot štiti interese GiP Pionira"
Odgovarajući na kritike oko radova u Zvijezdi koji se provode u sklopu projekta tvrtke Vodovod i kanalizacija "Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac – Duga Resa" Mandić je naglasio da se radi ka kvalitetnom završetku projekta, utvrđivanju odgovornosti za oštećenja i osiguravanju podrške građanima.
"Zvonimir Troskot štiti interese isključivo izvođača – to je radio i u kampanji, a jako dobro zna zašto to radi", ustvrdio je Mandić, a izvođač radova je tvrtka GIP Pionir iz Zagreba koja je nedavno napustila gradilište prije okončanja radova.
Gradonačelnik je rekao da se taj projekt sufinanciran iz fondova Europske unije privodi kraju, da će biti dovršen u roku, donijeti vidljive koristi građanima i da je uspješan, unatoč izazovima.
"Grad Karlovac neće odgovarati na političke konstrukcije niti sudjelovati u pokušajima stvaranja senzacionalizma. Naš je posao upravljati gradom, ne politizirati", poručio je Mandić.
ViK se također izuzeo
Iz tvrtke Vodovod i kanalizacija su također naveli da ne žele komentirati Troskotove političke istupe.
"Naši su korisnici itekako upoznati sa svim informacijama, stanjem i odgovornostima u provedbi projekta, o čemu redovito i transparentno izvještavamo javnost te ćemo to nastaviti činiti i dalje", rekli su i dodali da posao rade u interesu korisnika i da će to nastaviti činiti.
