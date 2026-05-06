Troskot: Koliko je Karlovac ozbiljan problem, Lika je još četiri puta opasnija

Saborski zastupnik Zvonimir Troskot (Most), u Novom danu s Ninom Kljenak je komentirao problem opasnog otpada u Lici kao i problem zagađene vode u Karlovcu.
"Djeca u školi dobivaju dijareju zbog loše vode"
"Voda u Karlovcu je konstantan problem. Nekoliko četvrti imaju mutnu i zagađenu vodu. Problem je što se taj problem prelio i na glavnu četvrt Švarča gdje se nalazi opća bolnica koja također bilježi lošu vodu, a u Dubovcu imate situaciju da djeca u školi dobivaju dijareju zbog loše vode", opisao je situaciju Troskot koji kaže da sve prerasta u ozbiljan zdravstveni problem.
Dodao je da je na poziciji direktora u vodnom gospodarstvu postavljena osoba koja ne ispunjava uvjete za tu poziciju.
"Ide se u ispiranje cijevi što ne donosi rezultate. To više nije problem samo Karlovca nego sad i županijski problem" kaže Troskot i objašnjava:
"Radi se o županijskom konglomeracijskom projektu gdje je Karlovac krenuo u ujedinjavanje svih vodovoda unutar županije i sad svi troškovi koji generiraju iz Karlovca prelijevaju na cijelu županiju.
Gradonačelnik ne poziva županicu na sastanke i vode cijeli grad i županiju doslovno u propast", kaže Troskot.
"Milijun tona opasnog otpada u Lici..."
Troskot već duže upozorava i na problem nezakonitog zbrinjavanja otpada na području Like.
"Koliko je Karlovac ozbiljan, Lika je još četiri puta opasnija i ozbiljniji problem jer je po našim proračunima, u zadnjih 10 godina, negdje oko milijun tona opasnog otpada iskipano u Liku.
Dio tog otpada dolazi iz Italije. Mi pretpostavljamo da je to čak onaj medicinski otpad od kovida", kaže Troskot.
Malverzacije u sportskim savezima
Za kraj razgovora se osvrnuo i na muljaže i korupciju u sportskim savezima.
"Kao bivšeg sportaš jako me žalosti ova situacija jer koliko je samo sudbina djece uništeno. Ljudi koji se nikad nisu bavili sportom ili su se bavili na niskim razinama su na vrlo viskom pozicijama gdje bi trebali predstavljati sport u međunarodnim organizacijama gdje ne znaju ni engleski jezik", rekao je Troskot i za kraj razgovora dodao:
"Ima jedna granica - ljudi se pitaju kamo to sve vodi.
Može vam se jako brzo dogodit da ljudi uzmu stvar u svoje ruke, a to je opasna stvar jer nemaju druge da se zaštite i da zaštite svoje najmilije."
