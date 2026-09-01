Stigli rezultati analize nakon požara u Karlovcu: Zrak je dobar, onečišćenje nije stiglo do Korane

Davor Puklavec/PIXSELL

Zrak u Karlovcu je dobar, onečišćenje iz Mrežnice nije stiglo do Korane, a čišćenje zagađene rijeke se nastavlja, priopćio je Grad Karlovac u utorak, dan nakon izbijanju požara u tvrtki Nova-chem koji je uništio i skladište tvrtke Gavranović te zahvatio i prostor tvrtke AB produkt.

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Iz karlovačke gradske uprave je navedeno da je kvalitetu zraka na tri lokacije analizirao Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. U izvještaju o ispitivanju kemijskih čimbenika Zavod je naveo kako rezultati mjerenja pokazuju da nisu zabilježena prekoračenja graničnih vrijednosti izloženosti i kratkotrajnih graničnih vrijednosti izloženosti za ugljični dioksid, ugljični monoksid i metan te ostale plinove.

Rijeka Mrežnica je onečišćena vodom kojom je gašen požar, zbog čega je zabranjeno kupanje nizvodno u Mrežnici i Korani.

Čišćenje Mrežnice je nastavljeno, pa su tako u prvoj fazi postavljene brane.

"Radi se o onečišćenju uz desnu obalu rijeke Mrežnice, koje po navodima Hrvatskih voda, nije ni došlo do ušća u Koranu. Uspjelo se na vrijeme zatvoriti ispust te zaustaviti daljnje onečišćenje postavljanjem brana", pojašnjeno je iz gradske uprave.

Hrvatske vode će u srijedu i četvrtak nadgledati područje s obzirom na to da se onečišćenje i dalje skuplja te će se, po potrebi, nastaviti s čišćenjem.

"Nakon završene sanacije na lokaciji onečišćenja bit će ponovo uzeti uzorci vode i napravljene sve potrebne analize", najavio je Grad Karlovac.