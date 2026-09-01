Požar u Karlovcu razotkrio ilegalni ispust: Zagađena rijeka Mrežnica

Davor Puklavec/PIXSELL

Veliki požar u poslovnoj zoni Mala Švarča u Karlovcu, u kojem su potpuno uništene hale tvrtki Nova Chem i Gavranović, otvorio je i pitanje mogućeg onečišćenja rijeka. Vatrogasci su otkrili ilegalni odvod kojim je kontaminirana voda s požarišta otjecala izravno u Mrežnicu, a potom i Koranu.

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Vatrogasci su tijekom intervencije pokušavali spriječiti da voda kojom su gasili požar dospije u rijeku. No nakon što je županijski vatrogasni zapovjednik primijetio jako zamućenje Mrežnice, krenulo se u potragu za izvorom.

Ubrzo je pronađen ilegalni ispust prema Mrežnici, umjesto prema javnom kanalizacijskom sustavu. Prema riječima zapovjednika JVP-a Karlovac Miroslava Rade, odvod je bio skriven ispod betonske ploče koja nije dobro brtvila, zbog čega je voda nesmetano otjecala prema rijeci, piše Jutarnji list.

Vatrogasci su ispust zatvorili i pokušali spriječiti daljnje onečišćenje. Kao privremenu branu iskoristili su vreće humusa pronađene u opožarenom pogonu, a nizvodno su postavljene i plutajuće brane.

O događaju je obaviješten Stožer civilne zaštite, dok su građani putem sustava SRUUK-a upozoreni da se ne kupaju u Mrežnici. Zavod za javno zdravstvo uzeo je uzorke vode koji su poslani na analizu.

Zrak nije ozbiljnije onečišćen

Prve analize pokazale su da tijekom požara nije došlo do značajnijeg onečišćenja zraka. Iako su se Karlovcem širili gust dim i neugodan miris, veći problem pojavio se u vodi.

Požar je potpuno uništio hale Nova Chema i Gavranovića, a šteta se procjenjuje na više milijuna eura.

U međuvremenu počinje i detaljan policijski očevid. Karlovačkim policajcima pridružit će se stručnjaci Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić" iz Zagreba. Trebali bi utvrditi gdje je požar izbio i što ga je izazvalo.