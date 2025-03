Sindikati u prosvjeti pripremaju štrajk: “Potraje li, najvjerojatnije će biti produljenja nastavne godine”

Podijeli :

Nakon što je prošloga tjedna propalo mirenje triju obrazovnih sindikata i Vlade, sindikati su počeli pripremati štrajk.

Za danas su najavljeni izvanredni sastanci u sindikalnim podružnicama kako bi se dodatno mobiliziralo članstvo, a bit će pročitan i proglas. U njemu su, među ostalim, pobrojeni i razlozi za štrajk – od povećanja osnovice, korekcije koeficijenata i uvođenja sektorskog dodatka do odustanka od ocjenjivanja zaposlenika i odgode početka modularne nastave. Od tih pet zahtjeva, sindikati traže da se ispune barem tri.

Predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić rekao je HRT-u kako mirenje nije dalo rezultate te da definitivno idu u prvi štrajk.

“Spremni smo i za neka iznenadna rješenja u pogledu dogovora, ali spremni smo i za pritisak i štrajk. Spremni smo da ova akcija bude dugotrajna, ali nastojat ćemo da ide progresivno. Mogu sigurno reći da će akcija početi između 17. i 21. ožujka, potvrdio je Stipić.

Rekao je kako ne može ni potvrditi ni opovrgnuti da će štrajk biti jednodnevni.

“Mi ćemo kao legalisti 48 sati prije početka štrajka o tome obavijestiti Vladu RH. Ova tri sindikata djeluju u više od tisuću ustanova u RH, oni će predati najavu u kojoj će se točno vidjeti kad štrajk počinje i koliko traje”, izjavio je Stipić.

Naglasio je kako nitko ne priželjkuje dugotrajni štrajk.

“Spremni smo da on potraje, ako treba, i do kraja školske godine, bili bismo sretni kad bi se zaustavio u prvom tjednu, a čak najsretniji kada do njega ne bi ni došlo”, rekao je Stipić.

Sindikati su u procesu pregovora iznijeli pet zahtjeva – tražili su rast osnovice od 10 posto, povećanje koeficijenata, prosvjetni dodatak te uvođenje privremenog dodatka dok se ne “riješi pitanje” koeficijenata. Također traže odgodu modularne nastave u strukovnim školama za godinu dana i izuzimanje nastavnika od obveze ocjenjivanja učenika.

“Neki su tu da bi štrajk bio zakonit, mi ne možemo organizirati zakonit štrajk da ne spomenemo osnovicu jer nijedan od obrazovanih sindikata nije potpisao dodatak I. Neću reći da ona nije bitna. Kroz druga dva materijalna zahtjeva nudimo mogućnost dogovora. Svjesni da je proces izmjene koeficijenata složen, mi smo ponudili privremeno rješenje”, objasnio je Stipić.

Otkrio je kako je u procesu mirenja bilo naznaka s druge strane da su spremni izaći u susret sindikatima u pogledu nematerijalnih zahtjeva, ali to je išlo u paketu s tim da moraju potpisati dodatak I. temeljnom kolektivnom ugovoru.

“Istina je da su plaće rasle, oko toga nema spora, ali istina je i ta da su plaće u obrazovanju rasle manje nego drugdje. Svim državnim tajnicama plaća je porasla više nego što učitelj zarađuje mjesečno. Neka objasni kako je moguće da srednjoškolski nastavnik s istim programom u jednoj policijskoj školi ima koeficijent 1,30, a u svakoj drugoj ima 2,01. Ja znam objašnjenje, tko je jamio, taj je jamio. Mi smo u ovu priču ušli da će plaće biti pravedne. Premijer i ministri obećavali su nešto drugo, a jedna neprava zamijenjena je drugom nepravdom”, kaže Stipić.

Naglasio je kako je nezadovoljstvo u školama veliko.

“Nitko neće kad je zadovoljna doći na prosvjed, neće imenom i prezimenom potpisati peticiju ni štrajkati. Nezadovoljstvo je to koje mobilizira ljude. Kako objasniti da imate spremačicu i spremačicu 2? Nepravda je pogonsko gorivo ovog nezadovoljstva. Koeficijenti nisu rezultat preciznih kriterija. Oni su rezultat toga koji je ministar bio uspješniji u zalaganju za svoj resor. Gospodin Fuchs nije bio nimalo uspješan. To je strašno, a još je strašnije kad se to pokušava braniti”, poručio je sindikalist.

