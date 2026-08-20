HOK pokreće dodjelu pomoći za omiške obrtnike koji su pretrpjeli štetu u požaru

"Obrtnici u teškim trenucima uvijek pokazuju svoju snagu i solidarnost. Zato želimo otvoriti prostor da se u pomoć uključi cijeli komorski sustav. Naša pomoć možda ne može nadoknaditi ono što su ljudi izgubili, ali može pokazati da u ovom trenutku nisu sami i da njihova komora stoji uz njih. Već ovoga tjedna pokrećemo postupak dodjele sredstava pomoći putem Solidarnog fonda HOK-a, a Udruženje obrtnika Omiš pokreće humanitarnu akciju te ovim putem pozivam sva udruženja i područne komore koja su izrazila spremnost za pomoć da se na taj način uključe", izjavio je Kratohvil.