hitna pomoć i solidarni fond
HOK pokreće dodjelu pomoći za omiške obrtnike koji su pretrpjeli štetu u požaru
Predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dalibor Kratohvil posjetio je u četvrtak Omiš, najavivši da će Komora već ovog tjedna pokrenuti postupak dodjele sredstava iz Solidarnog fonda HOK-a obrtnicima koji su pretrpjeli štetu.
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U delegaciji HOK-a bili su i potpredsjednici Antun Trojnar i Joso Smolić, a u Omišu su se susreli s predstavnicima Udruženja obrtnika Omiš i Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije te obrtnicima koji su pretrpjeli štetu u požaru kako bi se izravno upoznali sa stanjem na terenu i posljedicama nedavnog požara te utvrditi na koje načine komorski sustav može pružiti pomoć u ovom teškom razdoblju, navodi se u priopćenju HOK-a.
Sredstva Fonda namijenjena su pružanju solidarne novčane pomoći, kada je obrtniku ugroženo poslovanje usred izvanredne okolnosti. Kako bi se u pomoć stradalim obrtnicima mogle uključiti i područne komore i udruženja, a od kojih su neki već izrazili spremnost, na sastanku je dogovoreno da će Udruženje obrtnika Omiš pokrenuti humanitarnu akciju i na taj će način cijeli komorski sustav moći pokazati solidarnost sa stradalim kolegicama i kolegama.
"Obrtnici u teškim trenucima uvijek pokazuju svoju snagu i solidarnost. Zato želimo otvoriti prostor da se u pomoć uključi cijeli komorski sustav. Naša pomoć možda ne može nadoknaditi ono što su ljudi izgubili, ali može pokazati da u ovom trenutku nisu sami i da njihova komora stoji uz njih. Već ovoga tjedna pokrećemo postupak dodjele sredstava pomoći putem Solidarnog fonda HOK-a, a Udruženje obrtnika Omiš pokreće humanitarnu akciju te ovim putem pozivam sva udruženja i područne komore koja su izrazila spremnost za pomoć da se na taj način uključe", izjavio je Kratohvil.
Požar na omiškom području ostavio je teške posljedice i veliku materijalnu štetu, a posebno zabrinjava činjenica da je izgubljen i jedan ljudski život. Hrvatska obrtnička komora i ovom prilikom izražava iskrenu sućut obitelji i svima pogođenima ovom tragedijom, a ozlijeđenima želi brz i potpun oporavak, stoji u priopćenju.
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