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hitna pomoć i solidarni fond

HOK pokreće dodjelu pomoći za omiške obrtnike koji su pretrpjeli štetu u požaru

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Hina
|
20. kol. 2026. 16:08
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8.7.2026. - Matica hrvatskih obrtnika, Zagreb, Hrvatska - Svecana dodjela diploma. Dalibor Kratohvil, predsjednik Hrvatske obrtnicke komore. Photo: Josip Mikacic/PIXSELL
Josip Mikacic/PIXSELL

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dalibor Kratohvil posjetio je u četvrtak Omiš, najavivši da će Komora već ovog tjedna pokrenuti postupak dodjele sredstava iz Solidarnog fonda HOK-a obrtnicima koji su pretrpjeli štetu.

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U delegaciji HOK-a bili su i potpredsjednici Antun Trojnar i Joso Smolić, a u Omišu su se susreli s predstavnicima Udruženja obrtnika Omiš i Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije te obrtnicima koji su pretrpjeli štetu u požaru kako bi se izravno upoznali sa stanjem na terenu i posljedicama nedavnog požara te utvrditi na koje načine komorski sustav može pružiti pomoć u ovom teškom razdoblju, navodi se u priopćenju HOK-a.

Sredstva Fonda namijenjena su pružanju solidarne novčane pomoći, kada je obrtniku ugroženo poslovanje usred izvanredne okolnosti. Kako bi se u pomoć stradalim obrtnicima mogle uključiti i područne komore i udruženja, a od kojih su neki već izrazili spremnost, na sastanku je dogovoreno da će Udruženje obrtnika Omiš pokrenuti humanitarnu akciju i na taj će način cijeli komorski sustav moći pokazati solidarnost sa stradalim kolegicama i kolegama.

"Obrtnici u teškim trenucima uvijek pokazuju svoju snagu i solidarnost. Zato želimo otvoriti prostor da se u pomoć uključi cijeli komorski sustav. Naša pomoć možda ne može nadoknaditi ono što su ljudi izgubili, ali može pokazati da u ovom trenutku nisu sami i da njihova komora stoji uz njih. Već ovoga tjedna pokrećemo postupak dodjele sredstava pomoći putem Solidarnog fonda HOK-a, a Udruženje obrtnika Omiš pokreće humanitarnu akciju te ovim putem pozivam sva udruženja i područne komore koja su izrazila spremnost za pomoć da se na taj način uključe", izjavio je Kratohvil. 

 Požar na omiškom području ostavio je teške posljedice i veliku materijalnu štetu, a posebno zabrinjava činjenica da je izgubljen i jedan ljudski život. Hrvatska obrtnička komora i ovom prilikom izražava iskrenu sućut obitelji i svima pogođenima ovom tragedijom, a ozlijeđenima želi brz i potpun oporavak, stoji u priopćenju.

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Teme
dalibor kratohvil hok hrvatska obrtnička komora omiš požar u omišu

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