"Očuvanje i razvoj"
Dodijeljeni milijunski ugovori za tradicijske i umjetničke obrte: "Zadaća nam je snažno ih brendirati"
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u ponedjeljak je korisnicima bespovratnih potpora dodijelio ugovore u okviru programa "Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta" za 2026. godinu, čija je ukupna vrijednost 450.000 eura, pri čemu su pravo na potporu ostvarila ukupno 72 obrtnika.
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"Programom Ministarstvo gospodarstva podupire obrtnike koji svojim radom čuvaju tradicijska znanja i vještine te ulažu u razvoj svojih obrta. Više od 85 posto dodijeljenih sredstava korisnici će uložiti u strojeve, opremu i alate - izravno u radionice, proizvodnju i kvalitetu svojih proizvoda i usluga", istaknuto je na svečanosti u Hrvatskoj obrtničkoj komori (HOK).
Iznos potpore po ugovoru iznosi od tri do sedam tisuća eura, a ugovore je preuzelo 47 korisnika koji su se odazvali dodjeli. Ante Šušnjar poručio je da je obrtništvo jedna od ključnih sastavnica hrvatskog gospodarstva, pri čemu broji oko 144.000 obrta i oko 250.000 zaposlenih.
Rekao je da je Ministarstvo gospodarstva partner hrvatskim obrtnicima, podsjetivši i da su u saborsku proceduru upućene izmjene Zakona o obrtu koje bi obrtnicima trebale olakšati poslovanje, a jedna od novosti je i da će im biti omogućeno nastaviti obavljati registriranu djelatnost i nakon ostvarivanja prava na mirovinu, bez obustave isplate mirovine.
Istaknuo je da je Vlada u ovoj godini za poticanje obrtničkih zanimanja pripremila 8,5 milijuna eura, a također i 10 milijuna eura za naukovanje. "To je jasan signal koji Vlada šalje koliko je obrtništvo u Hrvatskoj bitno za gospodarski ekosustav", izjavio je Šušnjar, koji je uoči dodjele ugovora s predsjednikom HOK-a Daliborom Kratohvilom obišao dva tradicijska obrta u centru Zagreba - Zlatarnu Gabrijel i Luigi Koci i Knjigovežnicu Knjigoprint.
Kratohvil: Snažan uzlazni trend novootvorenih obrta
Kratohvil je u izjavi novinarima apostrofirao snažan uzlazni trend novootvorenih obrta, kojih je svake godine oko 12.000.
Zahvalio se na potporama umjetničkim i tradicijskim obrtima, kakvih je u Hrvatskoj registrirano 227, a građanima poručio da odlukom o kupnji nekog proizvoda mogu učiniti presudan korak u očuvanju takvih obrta. "Naša je zadaća u budućnosti snažno ih brendirati i učiniti sve da ti naši obrti opstanu na području cijele Hrvatske", istaknuo je Kratohvil.
Upitan oko "sidrenja" cijena, rekao je da to predstavlja veliku novinu za obrtnike, najavivši i da će HOK danas uputiti prijedlog Ministarstvu koji će se ticati pojašnjenja i zadaća obrtnika oko te mjere. Kazao je i da imaju obećanje da se u prvim mjesecima prema obrtnicima "neće ići represivno".
Naime, Vlada je 11. paketom mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva proširila obvezu isticanja "sidrenih" cijena za sve proizvode i usluge, nova pravila stupaju na snagu 1. listopada, pri čemu će za proizvode i usluge koji dosad nisu bili obuhvaćeni tom obvezom "sidrena" biti cijena koja je vrijedila 10. rujna ove godine.
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