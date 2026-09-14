Dodijeljeni milijunski ugovori za tradicijske i umjetničke obrte: "Zadaća nam je snažno ih brendirati"

Rekao je da je Ministarstvo gospodarstva partner hrvatskim obrtnicima, podsjetivši i da su u saborsku proceduru upućene izmjene Zakona o obrtu koje bi obrtnicima trebale olakšati poslovanje, a jedna od novosti je i da će im biti omogućeno nastaviti obavljati registriranu djelatnost i nakon ostvarivanja prava na mirovinu, bez obustave isplate mirovine.