Što je preporučljivije - plaćati gotovinom ili karticom?

"Ako ljudi ne znaju vladati sobom trebali bi izbjegavati plaćanje karticama koje ljudima daje neku lažnu sigurnost. Isto tako, plaćanje karticama daje veće mogućnosti - omogućava vam brzinu i ne morate sa sobom nositi veliku količinu novca. No ponavljam, sve je to individualno, od čovjeka do čovjeka. Zato je bitna financijska edukacija, da ljudima osvijesti kako se dug u konačnici mora platiti. Lako se uvući u spiralu duga iz koje je poslije teško izvući se", kaže Serdarušić.