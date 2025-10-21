Što ovaj neobični polarni vrtlog znači za nadolazeću zimu?

U stratosferi se vidi "ciklon" s hladnom jezgrom, ali i anomalija visokog tlaka koja ometa njegovu strukturu. Ova poremećenost prenosi se na niže slojeve atmosfere, uzrokujući stvaranje područja niskog tlaka iznad istočnih dijelova SAD-a, Tihog oceana i Europe. Takav obrazac omogućuje transport hladnijeg zraka prema jugu, što bi, osobito krajem studenog ili prosinca, moglo donijeti prave zimske uvjete, uključujući snijeg.