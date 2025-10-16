Oglas

UTJECAJ FENOMENA

Objavljena velika prognoza za zimu: Prognostičke karte otkrivaju hoćemo li konačno imati puno snijega

author
N1 Info
|
16. lis. 2025. 12:20
>
12:43
severe weather
Severe Weaher Europe

U Europi modeli predviđaju općenito ispodprosječne snježne oborine na većini kontinenta.

Oglas

Prema najnovijim dugoročnim prognozama portala Severe Weather Europe, zima 2025./2026. bit će obilježena utjecajem La Niñe, Ova rijetka treća uzastopna godina La Niñe, koja je trenutno u slaboj do umjerenoj fazi i još uvijek se hladi, očekuje se da će potrajati kroz jesen i zimu, prije nego što oslabi početkom 2026. i prijeđe u neutralnu fazu do proljeća.

Prema prognozama NOAA Climate Prediction Centra (CPC), šansa za nastavak La Niñe kroz prosinac 2025. do veljače 2026. iznosi 70-80 posto. La Niña utječe na globalne vremenske obrasce mijenjajući tropske oborine, tlakove i povratne veze između oceana i atmosfere. U Sjevernoj Americi tipično stvara snažan blokirajući visokotlačni sustav u sjevernom Pacifiku, koji preusmjerava polarnu mlaznu struju južnije, donoseći hladniji zrak u sjeverne i sjeverozapadne dijelove Sjedinjenih Američkih Država.

Povijesni podaci za slabe La Niñe pokazuju hladne temperaturne anomalije od -1 do -3 stupnja Celzija u zapadnoj Kanadi, sjeverozapadnim SAD-u, Srednjem zapadu i dijelovima istoka, dok su topliji uvjeti uobičajeni na jugozapadu i istoku SAD-a te istočnoj Kanadi. To povećava potencijal snježnih oborina u sjevernim regijama, s prosječnim porastom od 20-50 posto iznad norme u sjeverozapadnim SAD-u, Srednjem zapadu, sjeveroistoku i jugoistočnoj Kanadi. Europa, međutim, osjeća samo indirektne utjecaje zbog udaljenosti od izvora.

U Europi modeli predviđaju općenito ispodprosječne snježne oborine na većini kontinenta, s glavnim područjima pomaknutim prema sjeveru, pod utjecajem zapadnih vjetrova i blažih uvjeta. Ovo se slaže s indirektnim La Niña utjecajima, ali lokalni faktori imaju veći utjecaj, prenosi Večernji list.

severe1
Severe Weaher Europe

ECMWF model, jedan od najpouzdanijih sustava za sezonsko predviđanje, ukazuje na sljedeće trendove za zimu:

Sezonski prosjek (prosinac 2025. – veljača 2026.): Većina Europe bilježit će ispodprosječne snježne oborine, s negativnim anomalijama od 20 do 40 posto na jugu i zapadu kontinenta. Sjeverna područja, poput Skandinavije i Islanda, očekuju blagi porast snijega (do +10-20%), dok će središnji i zapadni dijelovi imati manji deficit u odnosu na jug.

Prosinac: Negativne anomalije dominiraju, osim na krajnjem sjeveru. Snažan visokotlačni sustav ograničava šire snježne oborine, uz samo nekoliko područja u središtu i zapadu s gotovo normalnim količinama snijega.

Siječanj: Dolazi do blagog poboljšanja, ali snijeg ostaje ispod norme na većini kontinenta. Jugoistočna Europa pokazuje potencijal za iznadprosječne oborine (do +10%), posebno u višim predjelima.

Veljača: Snježne padaline pomiču se prema sjeveru zajedno s mlaznom strujom, dok zapadni vjetrovi donose blaže uvjete i manje snijega u ostatku Europe.

Ožujak: Početak ranog proljeća donosi potencijal za povećane snježne oborine u središnjoj Europi (do +10-20%), ali većina ostalih regija bilježi ispodprosječne količine, signalizirajući prijelaz na toplije uvjete.

UKMO model, razvijen od strane Meteorološkog ureda Ujedinjenog Kraljevstva, pokazuje slične, ali nešto pesimističnije prognoze u odnosu na ECMWF, posebno na temelju iskustava iz posljednjih godina:

severe2
Severe Weaher Europe

Sezonski prosjek: Ispodprosječne snježne oborine na većem dijelu kontinenta, osim krajnjeg sjevera Europe (Skandinavija, sjeverna Rusija), gdje se očekuju blago iznadprosječne količine. Deficit snijega je izraženiji nego u ECMWF prognozi, posebno na jugu i zapadu.

Prosinac: Jače negativne anomalije (do -40%) potvrđuju spor početak snježne sezone, u skladu s ECMWF-om, uz ograničene oborine zbog visokotlačnog sustava.

Siječanj: Najveći potencijal za snijeg bilježi se u središnjoj Europi, s nekim područjima iznad norme (do +5-15%), posebno u višim predjelima. Ipak, temperature u nizinama možda neće biti dovoljno niske za značajno nakupljanje snijega.

Veljača: Potencijal za snijeg smanjuje se na većini kontinenta, osim na krajnjem sjeveru. Zapadni sub-Alpski regioni pokazuju blagi porast (do +10%) zbog južnijeg toka mlazne struje.

Ožujak: Snažne negativne anomalije (do -30%) ukazuju na sušniji i topliji početak proljeća, s minimalnim snježnim oborinama osim na višim nadmorskim visinama.

ECMWF i UKMO slažu se u trendovima snijega u Europi, s negativnim anomalijama u prosincu i veljači te nekim potencijalom u siječnju u središnjem i jugoistočnom dijelu. UKMO pokazuje jače negativne vrijednosti općenito. Ove prognoze iz početka listopada prvi put uključuju ožujak, pružajući potpuniji pogled na zimu i rano proljeće. Dugoročne prognoze pokazuju na hladniju i snježniju zimu na sjeveru Sjeverne Amerike, dok Europa može očekivati blaže uvjete s manje snijega. 

Teme
prognoze snijeg zima

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ