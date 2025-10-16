UTJECAJ FENOMENA
Objavljena velika prognoza za zimu: Prognostičke karte otkrivaju hoćemo li konačno imati puno snijega
U Europi modeli predviđaju općenito ispodprosječne snježne oborine na većini kontinenta.
Prema najnovijim dugoročnim prognozama portala Severe Weather Europe, zima 2025./2026. bit će obilježena utjecajem La Niñe, Ova rijetka treća uzastopna godina La Niñe, koja je trenutno u slaboj do umjerenoj fazi i još uvijek se hladi, očekuje se da će potrajati kroz jesen i zimu, prije nego što oslabi početkom 2026. i prijeđe u neutralnu fazu do proljeća.
Prema prognozama NOAA Climate Prediction Centra (CPC), šansa za nastavak La Niñe kroz prosinac 2025. do veljače 2026. iznosi 70-80 posto. La Niña utječe na globalne vremenske obrasce mijenjajući tropske oborine, tlakove i povratne veze između oceana i atmosfere. U Sjevernoj Americi tipično stvara snažan blokirajući visokotlačni sustav u sjevernom Pacifiku, koji preusmjerava polarnu mlaznu struju južnije, donoseći hladniji zrak u sjeverne i sjeverozapadne dijelove Sjedinjenih Američkih Država.
Povijesni podaci za slabe La Niñe pokazuju hladne temperaturne anomalije od -1 do -3 stupnja Celzija u zapadnoj Kanadi, sjeverozapadnim SAD-u, Srednjem zapadu i dijelovima istoka, dok su topliji uvjeti uobičajeni na jugozapadu i istoku SAD-a te istočnoj Kanadi. To povećava potencijal snježnih oborina u sjevernim regijama, s prosječnim porastom od 20-50 posto iznad norme u sjeverozapadnim SAD-u, Srednjem zapadu, sjeveroistoku i jugoistočnoj Kanadi. Europa, međutim, osjeća samo indirektne utjecaje zbog udaljenosti od izvora.
U Europi modeli predviđaju općenito ispodprosječne snježne oborine na većini kontinenta, s glavnim područjima pomaknutim prema sjeveru, pod utjecajem zapadnih vjetrova i blažih uvjeta. Ovo se slaže s indirektnim La Niña utjecajima, ali lokalni faktori imaju veći utjecaj, prenosi Večernji list.
ECMWF model, jedan od najpouzdanijih sustava za sezonsko predviđanje, ukazuje na sljedeće trendove za zimu:
Sezonski prosjek (prosinac 2025. – veljača 2026.): Većina Europe bilježit će ispodprosječne snježne oborine, s negativnim anomalijama od 20 do 40 posto na jugu i zapadu kontinenta. Sjeverna područja, poput Skandinavije i Islanda, očekuju blagi porast snijega (do +10-20%), dok će središnji i zapadni dijelovi imati manji deficit u odnosu na jug.
Prosinac: Negativne anomalije dominiraju, osim na krajnjem sjeveru. Snažan visokotlačni sustav ograničava šire snježne oborine, uz samo nekoliko područja u središtu i zapadu s gotovo normalnim količinama snijega.
Siječanj: Dolazi do blagog poboljšanja, ali snijeg ostaje ispod norme na većini kontinenta. Jugoistočna Europa pokazuje potencijal za iznadprosječne oborine (do +10%), posebno u višim predjelima.
Veljača: Snježne padaline pomiču se prema sjeveru zajedno s mlaznom strujom, dok zapadni vjetrovi donose blaže uvjete i manje snijega u ostatku Europe.
Ožujak: Početak ranog proljeća donosi potencijal za povećane snježne oborine u središnjoj Europi (do +10-20%), ali većina ostalih regija bilježi ispodprosječne količine, signalizirajući prijelaz na toplije uvjete.
UKMO model, razvijen od strane Meteorološkog ureda Ujedinjenog Kraljevstva, pokazuje slične, ali nešto pesimističnije prognoze u odnosu na ECMWF, posebno na temelju iskustava iz posljednjih godina:
Sezonski prosjek: Ispodprosječne snježne oborine na većem dijelu kontinenta, osim krajnjeg sjevera Europe (Skandinavija, sjeverna Rusija), gdje se očekuju blago iznadprosječne količine. Deficit snijega je izraženiji nego u ECMWF prognozi, posebno na jugu i zapadu.
Prosinac: Jače negativne anomalije (do -40%) potvrđuju spor početak snježne sezone, u skladu s ECMWF-om, uz ograničene oborine zbog visokotlačnog sustava.
Siječanj: Najveći potencijal za snijeg bilježi se u središnjoj Europi, s nekim područjima iznad norme (do +5-15%), posebno u višim predjelima. Ipak, temperature u nizinama možda neće biti dovoljno niske za značajno nakupljanje snijega.
Veljača: Potencijal za snijeg smanjuje se na većini kontinenta, osim na krajnjem sjeveru. Zapadni sub-Alpski regioni pokazuju blagi porast (do +10%) zbog južnijeg toka mlazne struje.
Ožujak: Snažne negativne anomalije (do -30%) ukazuju na sušniji i topliji početak proljeća, s minimalnim snježnim oborinama osim na višim nadmorskim visinama.
ECMWF i UKMO slažu se u trendovima snijega u Europi, s negativnim anomalijama u prosincu i veljači te nekim potencijalom u siječnju u središnjem i jugoistočnom dijelu. UKMO pokazuje jače negativne vrijednosti općenito. Ove prognoze iz početka listopada prvi put uključuju ožujak, pružajući potpuniji pogled na zimu i rano proljeće. Dugoročne prognoze pokazuju na hladniju i snježniju zimu na sjeveru Sjeverne Amerike, dok Europa može očekivati blaže uvjete s manje snijega.
