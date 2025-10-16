Objavljena velika prognoza za zimu: Prognostičke karte otkrivaju hoćemo li konačno imati puno snijega

Prema najnovijim dugoročnim prognozama portala Severe Weather Europe, zima 2025./2026. bit će obilježena utjecajem La Niñe, Ova rijetka treća uzastopna godina La Niñe, koja je trenutno u slaboj do umjerenoj fazi i još uvijek se hladi, očekuje se da će potrajati kroz jesen i zimu, prije nego što oslabi početkom 2026. i prijeđe u neutralnu fazu do proljeća.