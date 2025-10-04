Božinović: SDP se pretvara u populističku stranku

"Nije mi jasno koji su razlozi takve SDP-ove inicijative", rekao je Davor Božinović te pojasnio da se u ovom trenutku još uvijek vode pregovori, da nema nikakvog glasanja i da se na europskoj razini traže načini kako zaštiti djecu na internetu. Podsjetio je da početkom travnja iduće godine ističe privremena uredba te da nakon toga Europa nema odgovor na pitanje kako štititi djecu na internetu jer neće biti pravne osnove da se bilo koga procesuira.