Hajdaš Dončić: HDZ je kao virus i jedino mu se SDP može suprostaviti

SDP se tome jedini snažno i jako suprotstavio, bez rukavica, a činit ćemo to i dalje jer Hrvatska je i Istrijan iz Istre, Dalmatinac s Lastova, Zagorci, Međimurci, Slavonci i Gorani, Hrvatska su svi oni koji žele ovdje normalan život i nemaju straha iskazati svoj stav kroz pjesmu, muziku i stih, kazao je. To su oni, dodao je, koji žele iskazati svoju ljubav prema Hrvatskoj kroz sat vremena volontiranja u Crvenom križu ili volontiranje u košarkaškom ili vaterpolo timu, ponekad je to neka akcija zaštite prirode, sve je to domoljublje, kao i kada ne čekaš u redu za medicinski pregled i kada svjesno i savjesno učiš djecu.