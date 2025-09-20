Na plakatima se šalje devet poruka: "Ženino pravo na izbor.", "Poštovati Ustav RH.", "Ne moramo se složiti oko svega, ali moramo biti pristojni.", "Ne potkradati državu.", "Neovisan državni odvjetnik.", "Ne vikati ustaški pozdrav.","Neki pričaju samo što je bilo. Mi gledamo i što će biti.", "Razmišljati svojom glavom.", te "Činiti dobro." Pod svim porukama je crvenom bojom napisano - "I to je domoljublje".