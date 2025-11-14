"ne treba stvarati paniku"
Stručnjak o onečišćenju zraka: "Problem su kućna ložišta, promet, meteorološke prilike..."
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je Bruno Cvetković, zamjenik ravnatelja Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar". Razgovarali su o (ne)kvaliteti zraka u Zagrebu i potencijalnim štetnim posljedicama udisanja istog za sve građane.
Bruno Cvetković ne smatra da su podaci o onečišćenju zraka alarmantni.
"Ne bih tako oštre riječi koristio. Vrijednosti jesu povišene. Kod dugoročnog izlaganja one mogu biti štetne, ali generalno ne bi trebalo raditi paniku, to je očekivano za ovo doba godine. Trend u posljednjih nekoliko godina je da se smanjuje onečišćenje zraka, ali se smanjuju i preporuke, granične vrijednosti Svjetske zdravstvene organizacije", kaže.
Kaže kako su u Zagrebu prisutni i magla i smog, ali da to nije ništa neočekivano za ovo doba godine.
"Imamo i magle i smoga. Lebdeće čestice jesu u zraku i jučer su bile malo povišene. U većini dijelova grada bile su u crvenom na senzorima. Preporuka je smanjiti aktivnosti na otvorenom i ljudi mogu staviti maske, one neće odmoći kada se pravilno koriste.
Ali to su očekivane stvari za ovo doba godine. Problem su kućna ložišta, promet, meteorološke prilike... Na neke stvari možemo utjecati, na neke ne. Što se tiče ljudi: smanjiti korištenje osobnih vozila, Ministarstvo zaštite okoliša daje poticaje za prelazak na solarne panele, ima puno stvari koje se mogu napraviti. Ne treba biti panika."
Cvetković dodaje kako trenutačno nema straha od ozbiljnije ugroze zdravlja za građane.
"Akutna ugroza zdravlja dolazi nakon dugotrajnog izlaganja. Ovo je kratkotrajno izlaganje koje se događa u ovom periodu godine. Po propisima postoji mogućnost 35 puta prekoračiti granične vrijednosti tijekom godine. Mi smo u sredini gradova u Europi po onečišćenju. Dugotrajno izlaganje znači izlaganje kroz dugi niz godina."
Isto tako, Cvetković napominje da je generalni trend - dobar.
"Rezultati su iz godine u godinu sve bolji. Provode se akcijski planovi, smanjuju se emisije iz industrije, prometa... Apelira se na građane da pređu, recimo, na električna vozila."
Pa ipak, upozorio je da bi se određene ranjive skupine trebale posebno paziti ovih dana.
"Ljudi koji bi trebali voditi posebno računa su oni koji boluju od kroničnih bolesti, istraživanja pokazuju da lebdeće čestice mogu uzrokovati probleme s respiratornim traktom, s kardiovaskularnim bolestima. Osjetljivije skupine poput djece, trudnica, starijih. Preporučuje se smanjenje aktivnosti, a nije na odmet ni staviti masku.
Za kraj, dodao je i što bi pomoglo smanjiti onečišćenje, na makro i mikro razini.
"Strujanje zraka koje bi propuhalo bi pomoglo, što se tiče meteoroloških uvjeta. Što se tiče ljudi, smanjiti korištenje osobnih vozila i pojačati korištenje javnog prijevoza", kaže Cvetković.
