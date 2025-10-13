Počinje cijepljenje protiv gripe. Iz Štampara preporučuju i cijepljenje protiv covida

Građani se mogu cijepiti kod obiteljskih liječnika i pedijatara, a bit će omogućeno i cijepljenje u zavodima za javno zdravstvo. Preporučuje se da se termini unaprijed dogovore telefonom kako bi se izbjegle gužve u čekaonicama i spriječi širenje gripe, covida i drugih respiratornih infekcija.