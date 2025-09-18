Stručnjak o proširenju zagrebačke obilaznice: "Bit će bolje nego sada, ali problem će ostati. Ima i drugo rješenje"

"Da, potrebna je treća traka obilaznice, ali rješenje je još jedna paralelna prometnica. Ne ona koja se planira (južna obilaznica) nego prometnica koja bi bila u koritu Save, u dijelu uz Savski nasip koji je praktički neiskorišten. Tamo ima puno prostora za jedan spoj od Mičevca do Prečkog uz novi most. Mislim da bi to riješilo problem prometnih gužvi u Zagrebu. Upitno je koliko će proširenje postojeće obilaznice riješiti taj problem. Sigurno će biti bolje nego što je sada, ali da je spasonosno rješenje - nije", smatra Ševrović.