Objavljen natječaj za izgradnju trećeg traka obilaznice Jankomir-Lučko

Gradnja će se odvijati 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, uključujući vikende i blagdane. Rok za dostavu ponuda je 6. listopada, a radovi moraju biti završeni u roku od 540 radnih dana, najkasnije do 15. lipnja 2028. godine. Prema dokumentaciji, subote, nedjelje i državni blagdani računaju se kao radni dani jer će se radovi izvoditi kontinuirano kroz cijeli tjedan.