“U 10 godina imamo samo 4 posvajanja iz država potpisnica Haaške konvencije”

Podijeli :

N1

Stručnjakinja za socijalne politike Diana Topčić Rosenberg gostovala je u Dnevniku N1 televizije u kojoj je komentirala promjenu zakona o posvajanju djece koje je najavio ministar rada, obitelji i socijalne politike Marin Piletić.

“Dobra prva stvar je to da je ministar ponovio da se ljudi više neće morati brinuti oko revizije posvajanja. Što se tiče zakonskih izmjena i najava koje je ministar Marin Piletić iznio rekla bih da je to kamilica. One će popuniti rupe, no ni to neće sprječavati sudove da pitaju nadležno ministarstvo jesu li ljudi upisani u registar”, rekla je stručnjakinja za socijalne politike Diana Topčić Rosenberg.

Navodi kako se u Hrvatskoj ide izmijeniti zakon, ali Zakon sam po sebi ne čini sve postupke efikasnijima.

Vatrogasci demantirali vlasnike: U garaži su se nalazili eksplozivi VIDEO Ogromni prosvjedi u Izraelu, na ulice izašlo oko pola milijuna ljudi

“Taj potez neće pomoći ljudima da jednostavnije posvoje dijete iz Konga, Koreje ili neke druge države u svijetu. Posvajanje uvijek treba biti u najboljem interesu djeteta, ali Vlada i ministarstvo služe tomu da pomognu građanima. Veliki interes za posvajanje se ne može zadovoljiti u Hrvatskoj. U Hrvatskoj nikad neće biti toliko djece kolika je potreba za posvajanjem”, rekla je te je dodala: “Hrvatska je propustila informirati javnost da posvajanje iz Demokratske države Kongo nije moguće. Velika Britanija ima web stranicu na kojoj piše iz koje se sve zemlje mogu posvojiti djeca”.

Stručnjakinja isto tako kaže da želi sugerirati ministru da međudržavno posvajanje na operativnom nivou nije riješeno dobro.

“To nije nešto što se događalo u ilegali, to se sve događalo javno. Otimanje djece se može dogoditi u zemljama koje nisu potpisnice Haaške konvencije. Mi zapravo nemamo uređen sustav posvajanja iz država koje su potpisnice Haaške konvencije, u zadnjih 10 godina imamo samo 4 posvajanja iz zemalja potpisnica. Mi nismo posvojili čak ni jedno djece iz Ukrajine do početka rata”, zaključila je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.