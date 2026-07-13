Oslobađajuća presuda
Sud oslobodio Skeju i HOS-ovce: Objasnio kada je ZDS dopušten
Splitski Općinski prekršajni sud oslobodio je Marka Skeju i 12 pripadnika HOS-a optužbi za narušavanje javnog reda i mira zbog uzvikivanja pozdrava "Za dom spremni" na obilježavanju Dana pobjede u Kninu 2022. godine.
Općinski prekršajni sud u Splitu oslobodio je Marka Skeju i 12 pripadnika HOS-a koje je Policijska postaja Knin optužnim prijedlogom teretila za prekršaj iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog uzvikivanja pozdrava "Za dom spremni" ispred spomenika na Trgu Ante Starčevića u Kninu tijekom obilježavanja Dana pobjede 2022. godine.
Oslobađajuću presudu sutkinja je utemeljila na dosadašnjoj sudskoj praksi i mišljenju Vijeća za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima. U obrazloženju je navela da je pozdrav "Za dom spremni" zabranjen u javnom prostoru, ali da postoje iznimne okolnosti u kojima je njegova uporaba dopuštena, piše Dragan Miljuš za Dalmatinski portal.
"Nesporna je činjenica da je taj pozdrav, unatoč kompleksnosti i višeznačju korištenja tog izraza u različitim vremenima, korišten kao službeni pozdrav, odnosno krilatica ustaškog pokreta i totalitarnog režima NDH koji je nastao na fašizmu i koji je utemeljen na rasizmu i time simbolizira mržnju prema ljudima druge rase, vjerskog ili etničkog identiteta. Pozdrav Za dom spremni predstavlja totalitaristički simbol protivan Ustavu RH i temeljima na kojima počiva Hrvatska kao demokratska i suverena država."
Istaknula je, međutim, da je isti pozdrav tijekom Domovinskog rata bio sastavni dio službenog grba HOS-a, koji su njegovi pripadnici nosili na odorama kao hrvatski branitelji.
"Međutim, taj pozdrav korišten je i za vrijeme Domovinskog rata, i to kao sastavni dio službenog grba HOS-a, čiji su pripadnici kao hrvatski branitelji koristili odoru sa službenim grbom HOS-a. Pripadnici HOS-a su branili i obranili Hrvatsku od oružane agresije Srbije, Crne Gore i JNA te oružane pobune dijela srpskog pučanstva."
Obrazloženje suda
Sutkinja se pritom pozvala i na Dokument dijaloga koji je izradilo Vijeće za suočavanje s posljedicama vladavine nedemokratskih režima, osnovano odlukom Vlade RH. U tom dokumentu, među ostalim, navedene su preporuke za moguće normativno uređenje simbola, znakova i drugih obilježja totalitarnih režima te su predviđene iznimke od eventualne zabrane korištenja pojedinih spornih obilježja, uključujući pozdrav"Za dom spremni".
Kako je obrazloženo, u dijelu dokumenta koji se odnosi na moguća izuzeća od opće zabrane istaknuto je da je pozdrav "Za dom spremni" i tijekom Domovinskog rata bio suprotan Ustavu RH. No, zbog izostanka odgovarajuće reakcije državnih tijela, pojedine vojne postrojbe koristile su ga kao dio svojih službenih oznaka od 1991. do 1995. godine. Zbog toga je Vijeće preporučilo da se javna uporaba tih vojnih insignija dopusti isključivo u okolnostima odavanja počasti poginulim braniteljima koji su se borili pod tim obilježjima.
Sud je u obrazloženju podsjetio i na presudu Visokog prekršajnog suda iz ožujka 2025. godine kojom je odbijena žalba ovlaštenog tužitelja na raniju oslobađajuću presudu Marku Skeji. U toj se presudi navodi da je Skejo na obilježavanju Dana pobjede 2021. godine ispred spomenika na Trgu Ante Starčevića tri puta uzviknuo "Za dom", nakon čega su okupljeni odgovorili "Spremni".
U toj presudi navedeno je da je prvostupanjski sud pravilno oslobodio Skeju koji je, kao ratni zapovjednik IX. bojne HOS-a, nakon govora u kojem je odao počast poginulim braniteljima, njihovim obiteljima i suborcima, uzviknuo "Bog i Hrvati", a potom tri puta ponovio "Za dom".
"Jasno proizlazi da se takvo postupanje može svesti pod iznimku o zabrani upotrebe pozdrava 'Za dom spremni' određenu u dokumentu Temeljna polazišta i preporuke o posebnom normativnom uređenju simbola, znakovlja i drugih obilježja totalitarnih režima i pokreta. Okrivljeni je bio ratni zapovjednik bojne HOS-a čiji je sastavni dio grba i pozdrav 'Za dom spremni', sudjelovao je na proslavi Dana pobjede, a sporne riječi izgovorio je ispred spomenika."
'Sudska vijeća su zauzela stajalište prema kojem je uporaba ZDS-a u iznimnim okolnostima dopuštena'
Sutkinja je navela i da je glasnogovornica Visokog prekršajnog suda, govoreći o posljednjoj oslobađajućoj presudi za korištenje pozdrava "Za dom spremni", istaknula kako njegova samostalna uporaba i uporaba njegovih inačica nije dopuštena u javnom prostoru, ali da su sudska vijeća zauzela stajalište prema kojem je u iznimnim okolnostima takva uporaba dopuštena.
"I glasnogovornica Visokog prekršajnog suda o posljednjoj oslobađajućoj presudi za korištenje pozdrava 'Za dom spremni' navodi da samostalno korištenje pozdrava i njegovih inačica nije dozvoljeno u javnom prostoru. Međutim, sudska vijeća su zauzela stav da je korištenje pozdrava u iznimnim situacijama dopušteno. Uzimajući u obzir sve okolnosti događaja, sud smatra da i ovaj događaj potpada pod iznimku o zabrani javne upotrebe pozdrava Za dom spremni", navela je sutkinja u obrazloženju presude.
Hittel: Sada crno na bijelo imamo oslobađajuću presudu
Na objavu presude nije došao Marko Skejo, no prisustvovali su Miće Ćuk i Renato Hittel.
"Ovo smo i očekivali. Ovo je bilo jedino moguće rješenje. Nadamo se da nas više neće prijavljivati nakon svake komemoracije u Kninu. Evo, neka sada i ministar branitelja, a ja ga pozivam, da i on stane iza pozdrava Za dom spremni u iznimnim situacijama. Očekujem i od njega pozitivnu reakciju", rekao je Ćuk.
Hittel je poručio da vjeruje kako su ranije presude bile donesene pod političkim pritiskom te očekuje da nakon ovih oslobađajućih presuda više neće biti sličnih slučajeva.
"Mislim da su prijašnje presude donesene pod određenim političkim pritiskom. Napokon, sada imamo crno na bijelo oslobađajuće presude pa se nadam da u budućnosti ne bi trebalo biti sličnih problema. Znali su nas u Kninu hapsiti, a jedne godine su nam i zapriječili pristup", kazao je Hittel za Dalmatinski portal.
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