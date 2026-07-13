Sud oslobodio Skeju i HOS-ovce: Objasnio kada je ZDS dopušten

Kako je obrazloženo, u dijelu dokumenta koji se odnosi na moguća izuzeća od opće zabrane istaknuto je da je pozdrav "Za dom spremni" i tijekom Domovinskog rata bio suprotan Ustavu RH. No, zbog izostanka odgovarajuće reakcije državnih tijela, pojedine vojne postrojbe koristile su ga kao dio svojih službenih oznaka od 1991. do 1995. godine. Zbog toga je Vijeće preporučilo da se javna uporaba tih vojnih insignija dopusti isključivo u okolnostima odavanja počasti poginulim braniteljima koji su se borili pod tim obilježjima.