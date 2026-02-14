Oglas

Povjerenica EK za Mediteran

Šuica će sudjelovati na prvom sastanku Trumpova Odbora za mir

14. velj. 2026. 20:45
Američki predsjednik na prvom će formalnom sastanku Odbora za mir predstaviti detalje obnove Gaze.

Na tradicionalnoj konferenciji o sigurnosti u Münchenu je i povjerenica Europske Komisije za Mediteran Dubravka Šuica. Za Dnevnik.hr otkrila je da će sljedeći tjedan sudjelovati na Trumpovu Odboru za mir gdje će se predstaviti plan za obnovu Gaze.

"Sljedeći tjedan ću predstavljati Europsku Komisiju na Board of Peace u Washingtonu gdje mi nismo postali punopravni članovi, ali želimo sudjelovati, želimo iskoristiti svaki mogući alat koji nam je na raspolaganju, ali i taj Odbor za mir kako bismo dogovorili oko rekonstrukcije Gaze jer je to dio mog posla", poručila je Šuica.

"Nadam se da će ova naša generacija biti sposobna riješiti stanje na Bliskom Istoku", dodala je. 

Teme
Dubravka Šuica Odbor za mir

