VIDEO / Na karnevalu u Sućurcu spalili lutku Dalije Orešković: "Blago društvu koje se veseli kad žena gori..."

"Blago Sućurcu što me za krnjušu ima! Blago društvu koje se veseli kad žena gori na lomači, neka gori pa makar samo u pokladama! A blago i meni na komplimentima, ta krnjuša uopće ne izgleda loše mogu vam reći. Dabogda bila tako krnjava još puno, puno godina", napisala je Orešković.