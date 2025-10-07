novi detalji
Supruga i djevojka preminule braće krenule u Sloveniju, ali su ih vratili s puta, bliski prijatelj: "Nesebično su dijelili svoju dobrotu"
"Ovo je ogroman gubitak i velika žalost za naš kraj. Ako im dođete na pogreb, bit će vam jasnije o čemu govorim"
"Mogao bih o njima govoriti satima, a čitavo vrijeme ponavljati jedno te isto - koliko su to bili dobri ljudi. Vi koji ih ne znate i koji niste odavde, teško to možete shvatiti. Nažalost, više ih ne možete upoznati. Ovo je ogroman gubitak i velika žalost za naš kraj. Ako im dođete na pogreb, bit će vam jasnije o čemu pričam", rekao je bliski prijatelj stradalih planinara Roka i Andrije Kovačeva za Jutarnji list, dečko koji je s njima odrastao i prijateljevao.
Zvali ih telefonom
Podsjetimo, oni su bili u skupini sedmero alpinista iz Hrvatske koje je u Julijskim Alpama u Sloveniji u nedjelju oko 10 sati iznenadila lavina.
Uz braću Kovačev, odnijela je i njihova kolegu i prijatelja Marija Boku iz Solina, a preostalih četvero planinara pozvalo je pomoć, u šoku promatrajući kako im prijatelji nestaju pred očima.
Slovenski gorski spasioci odmah su krenuli u potragu, riskirajući i vlastite živote. Nažalost, pod tonama snijega pronašli su njihova beživotna tijela - jedno u nedjelju u popodnevnim satima, a dva sutradan.
Članovi obitelji pokušavali su s njima telefonski stupiti u kontakt nakon vijesti o lavini, iako u tome nisu uspjeli ni u jednom trenutku. Nada je tinjala sve dok nisu izvučena njihova tijela.
Po tim pozivima spašavatelji su odredili mikrolokaciju na kojoj su poslije pronađena tijela.
"Domaći su ljudi, žive uz more, svi ih znaju. Prva liga, momci za pomoć, onakvih kakve je u posljednje vrijeme teško naći u ovom modernom i komercijalnom svijetu. Nesebično su dijelili svoju dobrotu, bili su aktivni u humanitarnom radu, redovito su išli na mise i sudjelovali u aktivnostima naše Bratovštine svetoga Ivana - kako u procesiji tako i u organizaciji pučke fešte. Za pomoć u bilo čemu uvijek su bili na raspolaganju. Otac im pjeva u crkvenom zboru. Tragedija", govori mladić.
Kaže da imaju i trećeg brata, koji je pomorac.
Zajedno su i radili
"Na Krku je, na brodu. Plan je bio da ga na povratku iz Slovenije pokupe i onda zajednički nastave put do Kaštela. Jedan od braće oženio se u srpnju, a drugi se trebao vjenčati poslije Nove godine. Toliko se nesretnih okolnosti tu nakupilo", kaže sugovornik.
"Suprugu jednoga i djevojku drugoga prvi je rođak vozio u Sloveniju. Kada su krenuli, još se nije znalo jesu li živi ili ne, ali ih je na dijelu puta zatekla vijest da su, nažalost, baš njih dvojica među preminulima, pa ih je to vratilo natrag. A jedan od njih čuo se s roditeljima samo sat vremena prije, javljajući im da idu. I onda, kako je došla vijest o lavini, a više se nisu javljali, pojavile su se slutnje da bi oni mogli biti među stradalima. Teško je i zamisliti tu situaciju", govori.
Sugovornik kaže da su braća bila najbolji prijatelji, ali i kolege na poslu - zajedno su radili u manjoj tvrtki za elektroinstalacije. Zapravo, bio je to obrt Balan-elektro, koji je glasio na starijega, Roka, a osnovao ga je u studenome prošle godine. Roko je radio u Njemačkoj 4-5 godina, a onda se vratio.
"Odrade svoje, bace na balun i na raspolaganju su svima za pomoć. Eto, najkraće rečeno", govori.
Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović i gradske službe planiraju proglašenje Dana žalosti u Kaštelima, a odluka o tome bit će donesena nakon konzultacija s roditeljima stradalih planinara te nakon saznanja kada će njihova tijela biti prevezena iz Slovenije u Kaštela.
Tijekom dana u bolnici u Ljubljani obavljena je obdukcija na njihovim tijelima kako bi se utvrdio uzrok smrti. Nakon toga njihova će tijela biti prevezena u rodni grad, gdje će biti posljednji put ispraćeni.
Velika tuga vlada i u Solinu, gdje je živio treći poginuli alpinist, Marijo Boko (38). Bio je član HPD-a Mosor.
"Shrvala nas je tužna vijest da se u lavini ugasio život i našeg prijatelja i kolege Marija, koji nam je nesebično pružao pomoć tijekom velike obnove Doma prije sedam godina, kako pomažući u iznošenju neophodnog građevinskog materijala tako i osiguravajući vrijednu donaciju LED panela za osvjetljenje unutrašnjosti Doma. Izražavamo iskrenu sućut obiteljima i svim prijateljima stradalih planinara. Počivali u miru Božjem", poručili su iz Planinarskog doma Umberto Girometta na Mosoru.
