Supruga i djevojka preminule braće krenule u Sloveniju, ali su ih vratili s puta, bliski prijatelj: "Nesebično su dijelili svoju dobrotu"

"Suprugu jednoga i djevojku drugoga prvi je rođak vozio u Sloveniju. Kada su krenuli, još se nije znalo jesu li živi ili ne, ali ih je na dijelu puta zatekla vijest da su, nažalost, baš njih dvojica među preminulima, pa ih je to vratilo natrag. A jedan od njih čuo se s roditeljima samo sat vremena prije, javljajući im da idu. I onda, kako je došla vijest o lavini, a više se nisu javljali, pojavile su se slutnje da bi oni mogli biti među stradalima. Teško je i zamisliti tu situaciju", govori.