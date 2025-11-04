Šušnjar primio veleposlanicu SAD-a: Snažnija suradnja u energetici i ulaganjima

Kao zemlja koja trenutačno predsjeda Inicijativom triju mora, Hrvatska u suradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama nastavlja jačati transatlantsko partnerstvo i infrastrukturnu povezanost u području LNG-a, elektroenergetskih mreža, nuklearne i geotermalne energije. U tom kontekstu ministar Šušnjar osvrnuo se i na predstojeći ministarski sastanak Partnerstva za transatlantsku energetsku suradnju (P-TEC) koji će se ovog tjedna održati u Ateni, gdje će se dodatno razgovarati o unaprjeđenju energetske i investicijske suradnje između dviju zemalja.