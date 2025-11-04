Tomašević: Stigao je zahtjev za drugi Thompsonov koncert. S obzirom na Split, promijenit ćemo uvjete

"S obzirom na sve što se događa u Hrvatskoj, uključujući i ono što se dogodilo jučer u Splitu gdje je korišten protuustavni i ustaški pozdrav, ponovit ću da ćemo promijeniti uvjete poslovanja Zagrebačkog holdinga tako da se ne može koristi taj pozdrav na koncertima u Areni i drugim gradskim prostorima", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare u utorak.