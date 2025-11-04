Tomašević: Stigao je zahtjev za drugi Thompsonov koncert. S obzirom na Split, promijenit ćemo uvjete

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je da je Arena Zagreb primila zahtjev za dodatnim koncertom Marka Perkovića Thompsona, no dodao je da neće biti ugovaranja novih koncerata u gradskim prostorima dok se u Zagrebačkom holdingu ne promijene uvjeti poslovanja.
"S obzirom na sve što se događa u Hrvatskoj, uključujući i ono što se dogodilo jučer u Splitu gdje je korišten protuustavni i ustaški pozdrav, ponovit ću da ćemo promijeniti uvjete poslovanja Zagrebačkog holdinga tako da se ne može koristi taj pozdrav na koncertima u Areni i drugim gradskim prostorima", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare u utorak.
"Dok se ta pravila ne usvoje, nema nikakvih ugovaranja novih koncerata, ni Marka Perkovića Thompsona ni drugih izvođača. Očekujem da će se to dogoditi u sljedećih nekoliko tjedana", napomenuo je.
Tomašević je također ponovio da će se Thompsonov koncert u zagrebačkoj Areni održati 27. prosinca jer je on već ugovoren početkom ove godine, no koncerta idućeg dana, 28.prosinca, neće biti jer nema ni ugovora.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
