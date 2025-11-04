Oglas

koncert 28. prosinca

Tomašević: Stigao je zahtjev za drugi Thompsonov koncert. S obzirom na Split, promijenit ćemo uvjete

author
Hina
|
04. stu. 2025. 11:56
tomislav Tomašević
N1

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević potvrdio je da je Arena Zagreb primila zahtjev za dodatnim koncertom Marka Perkovića Thompsona, no dodao je da neće biti ugovaranja novih koncerata u gradskim prostorima dok se u Zagrebačkom holdingu ne promijene uvjeti poslovanja.

"S obzirom na sve što se događa u Hrvatskoj, uključujući i ono što se dogodilo jučer u Splitu gdje je korišten protuustavni i ustaški pozdrav, ponovit ću da ćemo promijeniti uvjete poslovanja Zagrebačkog holdinga tako da se ne može koristi taj pozdrav na koncertima u Areni i drugim gradskim prostorima", rekao je Tomašević na konferenciji za novinare u utorak.

"Dok se ta pravila ne usvoje, nema nikakvih ugovaranja novih koncerata, ni Marka Perkovića Thompsona ni drugih izvođača. Očekujem da će se to dogoditi u sljedećih nekoliko tjedana", napomenuo je.

Tomašević je također ponovio da će se Thompsonov koncert u zagrebačkoj Areni održati 27. prosinca jer je on već ugovoren početkom ove godine, no koncerta idućeg dana, 28.prosinca, neće biti jer nema ni ugovora.

Teme
incident u splitu thompsonov koncert tomislav tomašević

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
