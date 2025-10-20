“Danas smo svima, Europskoj komisiji (EK) i drugim kolegama prezentirali i njima je kristalno jasno da su hrvatski kapaciteti za transport nafte dovoljni i za Mađarsku i za Slovačku te smo ih sve pozvali u Hrvatsku na testiranje tih kapaciteta kako bi se sami u to uvjerili”, rekao je Šušnjar koji je sudjelovao na sastanku ministara energetike država članica EU-a u Luxembourgu.