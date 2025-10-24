Sabor izmijenio i dopunio pet pravosudnih zakona radi pristupanja Hrvatske OECD-u

Izmjenama Zakona o kaznenom postupku ubrzava se kazneni postupak te se stoga pojednostavljuje postupanje pred optužnim vijećem. Optužna vijeća održavat će se bez sudjelovanja stranaka uz dvije iznimke - kada se ima zaprimljena izjava jednog ili više okrivljenika vezano za donošenje presude na temelju sporazuma stranaka te kada se ima prethodno suđenje o zakonitosti dokaza.

Izmjenama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (zviždači) izrijekom se obuhvaćaju kaznena djela protiv gospodarstva, protiv službene dužnosti te kazneno djelo pronevjere i podmićivanja zastupnika. Dodatno se jača pozicija 'zviždača' jer će osobe koje nepravilnosti prijavljuju izravno policiji ili državnom odvjetništvu imati pravo na zaštitu pod jednakim uvjetima kao i osobe koje prijavu podnose nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje.