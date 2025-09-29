Oglas

formiran 2023.

Šuta predlaže smjenu četvero predstavnika Grada iz NO "Parkova i nasada"

N1 Info
29. ruj. 2025. 19:42
Tomislav Šuta
N1 / N1

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta potpisao je zaključak kojim Skupštini trgovačkog društva Parkovi i nasadi d.o.o. predlaže razrješenje četvero predstavnika Grada Splita u Nadzornom odboru: Željke Vlahinić, Tončija Kučića, Jasenke Leskur Staničić i Hrvoja Olujića. Odluka će biti objavljena u Službenom glasniku Grada Splita.

Nadzorni odbor formiran 2023.

Parkovi i nasadi su splitska gradska tvrtka zadužena za održavanje zelenih površina, igrališta, komunalne opreme te za upravljanje gradskim tržnicama i ribarnicom. Grad Split jedini je član Skupštine društva, što gradonačelniku daje mogućnost donošenja kadrovskih odluka u Nadzornom odboru i Upravi.

Aktualni sastav NO-a formiran je 2023., kada je Vlahinić izabrana za predsjednicu, a u odbor su ušli Kučić, Leskur Staničić i Olujić. Te su promjene tada izazvale brojne reakcije, osobito na društvenim mrežama i u lokalnim medijima, piše Dalmacija danas.

Tomislav Šuta
N1 / N1

Koji su idući potezi?

Podsjetimo, ovaj Šutin potez dolazi tri mjeseca nakon što je kao kandidat HDZ-a pobijedio Ivicu Puljka na lokalnim izborima i preuzeo gradonačelničku funkciju. 

Parkovi i nasadi danas zapošljavaju više od 300 radnika, a od 2021. godine direktor je Siniša Gašparević.

Tvrtka je u posljednjim godinama provodila projekte ozelenjavanja grada, uređenja dječjih igrališta i tržnica, ali se u javnosti često spominjala i u kontekstu kritika zbog održavanja javnih površina. O eventualnim novim imenima u Nadzornom odboru očekuje se objava u Službenom glasniku i priopćenje Grada Splita.

Teme
Parkovi i nasadi ostavke tomislav šuta

