Sve je više stranih radnika u sindikatima. "Lako je gdje postoji podružnica. A što s agregatorima?"

"Vrlo malo ih dobro zna i engleski, mnogi nikako pa se manipulira njima i vara ih se na razne načine. Ma koliko to nekome suludo zvučalo, usudim se reći da su kao radnici zaštićeniji u svojim zemljama, nego što su to kod nas. S njima se u Hrvatskoj skoro nitko ne bavi. Policiji treba po osam, devet mjeseci da im izdaju radnu dozvolu. Zapitajte se od čega ti ljudi za to vrijeme žive. Po šest ih živi u sobi u koju jedva stane šest kreveta. To znači tri kreveta na kat pa nema mjesta ni za stol. A svakome od njih uzima se 250 eura, što je 1500 eura za jednu sobu. Za taj novac može se iznajmiti stan od 150 kvadrata s kuhinjom, wi-fijem i svim ostalim. Ti ljudi su došli ovdje kako bi zaradili i slali novac kući, a ne da traže da im od kuće šalju novac kako bi ovdje preživjeli dok ne dobiju radnu dozvolu", iznosi Kiš ponajveće probleme ovdašnjih stranih radnika.