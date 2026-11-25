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Nakon odlaska pedijatrice iz Doma zdravlja u Dugom Selu, više od 1300 djece ostalo je bez svojeg liječnika, a zabrinuti roditelji ne znaju kome se obratiti ni za osnovne zdravstvene usluge. Iz ravnateljstva su nam otkrili zašto zamjena još nije osigurana i kamo se roditelji mogu obratiti dok se ne pronađe rješenje.

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Više od 1300 djece u Dugom Selu ostalo je bez svoje pedijatrice nakon što joj je 19. studenoga prestao radni odnos u Domu zdravlja Zagrebačke županije. Odgovarajuća zamjena još nije pronađena, a zabrinuti roditelji ne znaju kome se obratiti za niz svakodnevnih zdravstvenih i administrativnih usluga, prenosi Dnevnik.hr.

Roditelji djece s područja Dugog Sela ističu da, iako je raspisan natječaj za zapošljavanje novog pedijatra, do njegova dolaska nije osigurana odgovarajuća zamjena.

Roditelji navode da nailaze na poteškoće prilikom zaključivanja bolovanja za njegu djeteta, izdavanja liječničkih potvrda i ispričnica za vrtić, propisivanja terapije, izdavanja uputnica za daljnje pretrage, ali i ostvarivanja drugih svakodnevnih zdravstvenih potreba djece.

Ne tražimo ništa više od onoga što bi svakom djetetu trebalo biti dostupno

Dodatni problem, prema tvrdnjama roditelja, predstavlja činjenica da druga pedijatrica u dugoselskom domu zdravlja ne želi preuzeti ulogu zamjene.

"Smatramo da je nedopustivo da djeca i njihove obitelji ostanu bez dostupne primarne zdravstvene zaštite zbog kadrovskih problema zdravstvene ustanove", poručuju roditelji.

Posebno ih zabrinjava pitanje odgovornosti, odnosno tko je dužan osigurati zamjenu i kome se mogu obratiti kada je njihovoj djeci potrebna liječnička pomoć.

"Ne tražimo ništa više od onoga što bi svakom djetetu trebalo biti dostupno - liječnika, zdravstvenu skrb i mogućnost ostvarivanja zakonom zajamčenih prava", ističu roditelji.

Na natječaje se nitko ne javlja

Iz ravnateljstva Doma zdravlja Zagrebačke županije su potvrdili da je dosadašnjoj pedijatrici radni odnos prestao 19. studenoga te da je u njezinoj ordinaciji bilo opredijeljeno više od 1300 djece.

"Dom zdravlja Zagrebačke županije kontinuirano i aktivno traži liječnike specijaliste pedijatrije, a natječaji za njihovo zapošljavanje kontinuirano su objavljeni. Međutim, unatoč svim dosadašnjim naporima, na predmetne natječaje nema prijavljenih kandidata", odgovorili su.

Osvrnuli su se i na mogućnost da druga pedijatrica u Dugom Selu preuzme djecu koja su ostala bez liječnice.

"Dodatno ističemo da je i druga pedijatrijska ordinacija u Ispostavi Dugo Selo u zakupu i izrazito je opterećena brojem opredijeljenih pacijenata, zbog čega preuzimanje svih pacijenata iz ordinacije liječnice kojoj je prestao radni odnos nije odgovarajuće ni održivo rješenje", navode iz Doma zdravlja.

Iz ravnateljstva ističu da su, u pokušaju pronalaska barem privremenog rješenja, razmatrali mogućnost angažiranja liječnika u manjem opsegu radnog vremena. Međutim, pojavila se dodatna prepreka.

Prema očitovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) od 24. studenoga, za zadržavanje ugovornog statusa ordinacije potrebno je osigurati rad jednog ili više liječnika u ukupnom trajanju od 40 sati tjedno.

"Slijedom navedenoga, HZZO ne omogućava ugovaranje rada liječnika u opsegu od samo osam sati tjedno, što u okolnostima izraženog nedostatka liječnika dodatno ograničava mogućnosti organizacije zdravstvene zaštite", pojašnjavaju.

Roditelje upućuju u druge ispostave

Dok se ne pronađe odgovarajuća zamjena, roditelji će potrebnu pedijatrijsku zdravstvenu zaštitu za svoju djecu moći potražiti u drugim ispostavama Doma zdravlja Zagrebačke županije.

"Do osiguravanja odgovarajuće zamjene roditelji se radi ostvarivanja potrebne pedijatrijske zdravstvene zaštite djece mogu obratiti najbližoj Ispostavi Doma zdravlja Zagrebačke županije u kojoj je organizirana djelatnost pedijatrije", odgovorili su za Dnevnik.hr.

Međutim, u odgovoru nije precizirano u koju se konkretnu ordinaciju roditelji trebaju javiti, kao ni na koji će način ostvarivati pojedine administrativne usluge, poput zaključivanja bolovanja za njegu djeteta.

Povratak specijalizanata očekuje se od 2028. godine

Iz Doma zdravlja navode da trenutačno imaju 11 liječnika na specijalističkom usavršavanju iz pedijatrije, čiji se povratak nakon završetka specijalizacije očekuje okvirno od 2028. godine.

Naglašavaju da nedostatak pedijatara nije isključivo problem Dugog Sela, već širi sustavni problem koji zdravstvene ustanove ne mogu samostalno riješiti.

"Svjesni smo poteškoća s kojima se roditelji susreću, kao i njihove opravdane zabrinutosti, te kontinuirano ulažemo napore u pronalaženje odgovarajućeg rješenja", poručuju iz ravnateljstva.

Najavljuju da će nastaviti raspisivati natječaje i aktivno tražiti raspoložive liječnike te u suradnji s nadležnim institucijama pokušati pronaći privremeno i trajno rješenje.

Kada bi Dugo Selo moglo dobiti novog pedijatra, zasad nije poznato. Više od 1300 djece tako je ostalo bez svojeg dosadašnjeg liječnika, a njihovi roditelji bez konkretnog odgovora kada će se zdravstvena skrb u toj ordinaciji ponovno uspostaviti.