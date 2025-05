Teolog za N1: Oni koji agresivno nameću temu Stepinca, žele stati na put njegovoj kanonizaciji

"U posljednjim godinama čini se da je ta tema previše ispolitizirana, i to ne iz pobožnih razloga. Stepinca se u određenim hrvatskim krugovima pretvara u simbol borbe protiv svega što dolazi iz Rima, i to ponajprije zato što je njegova kanonizacija sporna Srpskoj pravoslavnoj crkvi i srpskoj političkoj sceni. Drugim riječima, Stepinac se koristi kao sredstvo za unošenje razdora, više nego kao most duhovnog zajedništva."