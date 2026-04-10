Božinović: Punom primjenom EES sustava počinje era digitalizacije granice EU

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je kako današnjom punom primjenom Entry/Exit (EES) sustava za registraciju svih državljana trećih zemalja koji dolaze ili napuštaju teritorij Europske unije počinje era digitalizacije granica Unije, što podiže ukupnu razinu sigurnosti.
Posjetivši graničnu policiju u zagrebačkoj Međunarodnoj zračnoj luci "Franjo Tuđman", Božinović je pojasnio da je od danas na svim graničnim prijelazima EU vidljiva registracija svih putnika na ulasku ili izlasku iz EU.
Ministar je istaknuo da su podaci o osobama na teritoriju EU iznimno važni za sigurnost te predstavljaju vrijedan alat za policije svih država članica EU. Dodao je da sustav funkcionira, da se na njegovom razvoju radilo godinama, kao i da je Hrvatska među predvodnicama u ispunjavanju svih potrebnih uvjeta.
Božinović je podsjetio da se sustav u punom opsegu primjenjuje od 1. ožujka ove godine, bez zastoja i poteškoća. Nadodao je i da mogući manji izazovi pri punoj primjeni EES sustava neće utjecati na zakonit ulazak u Hrvatsku.
Riječ je o suvremenim rješenjima u području upravljanja granicama kojima se unapređuje sigurnost i ubrzava granična kontrola putnika, u veću razinu automatizacije i protočnosti prometa na zračnim graničnim prijelazima.
"Nekad je netko mogao izvaditi i nekoliko putovnica ako je pripadnik nekih kriminalnih organizacija koje su imale vrlo razrađen sustav kako priječi granicu. To je danas jednostavno nemoguće jer se uzimaju biometrijski podaci te fotografija lica i to je vidljivo svima i u svakom trenutku", pojasnio je ministar.
EES je jedan od ključnih informacijskih sustava EU u području upravljanja granicama, kojim se modernizira i unapređuje granična kontrola za državljane trećih zemalja koji ulaze u šengenski prostor na kratkotrajni boravak.
Postupno uvođenje sustava započelo je 12. listopada 2025. čime je državama članicama omogućena prilagodba tehničkih sustava i procedura te obuka službenika, a od 10. travnja 2026. godine sustav se primjenjuje u punom opsegu u svim državama članicama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
