Kaos u zračnim lukama diljem Europe zbog novog EES sustava: U redu se čeka satima

Mnogi građani Srbije, koji su proteklih dana "testirali“ novi sustav ulaska i izlaska u zemlje Schengena EES (Entry/Exit System), poručuju: "Naoružajte se strpljenjem“ i dijele svoja iskustva, koja bi mogla zabrinuti sve koji su planirali putovati negdje u narednom razdoblju. Jer, pokazalo se, čak i ako ste se pripremili za dodatnu kontrolu na granici i znate kako rade automati za skeniranje otisaka prstiju i lica, za ono što vas dočeka nikada niste spremni – gužve su nesnosne, u redovima se čeka satima, a nemate nikakvu alternativu.