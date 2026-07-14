Jahta postala muzej
Titov Galeb opet poskupljuje, novi račun veći od pola milijuna eura. Građani: Šteta šoldi...
Riječki brod Galeb ponovno je u središtu pozornosti zbog novih troškova obnove, dok iz Grada poručuju da bi brod-muzej do kraja godine napokon trebao biti spreman za prve posjetitelje.
Nekadašnja Titova jahta i dalje čeka završetak obnove. Umjesto otvaranja za javnost, stižu novi troškovi jer je Grad Rijeka raspisao natječaj vrijedan više od pola milijuna eura s PDV-om.
Građani su različito komentirali nastavak ulaganja u Galeb.
"Isplati se u svakom slučaju, zato što je to povijest grada Rijeke i kompletne bivše države, i svega živoga. Hoće li se taj novac ikad vratiti? Nikada."
"Starački dom jedan, da naprave dva doma moru napravit. A ovdje će bit — to je starački brod, to je gotovo. To će tako i ostati, ja mislim. I onda plaćaju kapetane, posadu. Za koga? Ča to — ajde u ku***. Šteta. Šteta soldi potrošeni, a stoji ovdje."
Na pitanje bi li posjetili Galeb kada bi imali priliku, građani su odgovorili: "Da." Na pitanje zašto bi ga posjetili, odgovorili su: "Pa, čini se fora." Na pitanje znaju li što se nalazi iza njih, građani su odgovorili negativno.
Nakon što im je rečeno da je riječ o brodu Galeb, odnosno Titovoj jahti, reagirali su: "Au. Vau."
No, na pitanje bi li ga posjetili kada bi bio otvoren, odgovorili su da ne bi.
'Sve prostorije unutar broda opremljene su autentično'
Prije nego što primi prve posjetitelje, Galeb mora u suhi dok. Osim sanacije oštećenja nastalih u veljači nakon sudara s turskim brodom, obavit će se dodatni pregledi trupa te radovi potrebni za dobivanje svjedodžbi Hrvatskog registra brodova.
"Dobra je stvar što ćemo to sad objediniti, objedinili smo to u ovom postupku javne nabave. Time smo racionalizirali troškove, umjesto 2 puta da se brod vodi na takvo brodogradilište, remontno, on će ići samo 1 put. Time izbjegavamo dvostruke troškove", rekao je Renato Kostović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za kulturu.
U Muzeju Grada Rijeke u međuvremenu nastavljaju s opremanjem budućeg muzejskog postava. Montiraju se grafički elementi, postavljaju ploče, postamenti i vitrine, izvode završni stolarski radovi te se ugrađuje multimedijska oprema.
"Mi smo nastojali predstaviti originalan brod u cijelosti. Znači, sve prostorije koje su unutar muzejskog postava su opremljene autentično kao što su bile. Dakle, restauriran je sav, sav namještaj, rasvjetna tijela, zavjese, podovi, apsolutno sve, tako da se vidi stvarno kako je brod izgledao", rekla je Franka Toljanić, kustosica Muzeja Grada Rijeke.
'Završetak obnove je blizu'
Od početka projekta rokovi su više puta pomaknuti, a troškovi su rasli i gotovo premašili 15 milijuna eura. Unatoč tome, u Gradu tvrde da je završetak obnove napokon blizu.
"Doslovno smo na kraju tog puta i mislim da mogu najaviti da će brod bit u punoj funkciji. Dakle, i onaj muzejski dio, prije svega, to je njegova uloga, dat ćemo sve to okončat do konca ove godine", rekao je Renato Kostović, privremeni pročelnik Upravnog odjela za kulturu.
Ponude na novom natječaju očekuju se početkom kolovoza, nakon čega će biti poznat konačan trošak novih radova.
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