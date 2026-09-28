Sayyed Mojtaba Khamenei
Ajatolah na drugoj godišnjici atentata na Hezbolahovog vođu: "Čovjek koji je uzdigao Libanon"
Sayyed Mojtaba Khamenei odao je počast mučeniku Sayyedu Hassanu Nasrallahu, istaknuo iransku baštinu otpora i poručio da se doba podčinjenosti nikada neće vratiti.
Mučenik Sayyed Hassan Nasrallah bio je čovjek „koji je gajio neizmjernu ljubav prema svojem narodu i svojoj školi mišljenja“, izjavio je vođa Islamske revolucije i Islamske Republike Iran Sayyed Mojtaba Khamenei.
U poruci povodom Tjedna svete obrane – kojim se obilježava iranski otpor tijekom Iransko-iračkog rata od 1980. do 1988. – i druge godišnjice mučeništva vođe libanonskog Otpora Sayyeda Hassana Nasrallaha, Sayyed Khamenei istaknuo je da su njegovi „iskreni govori i hrabri postupci osnažili srca njegova naroda, ali i srca slobodnih naroda svijeta“, prenosi Al Mayadeen.
Mučenički stradalog vođu opisao je kao „čovjeka koji je uzdigao Libanon“, zemlju koja je godinama bila „stražnje dvorište“ određenih sila, „na položaj velike važnosti“, dok su mu božanska potpora i pobjeda bile „stalni pratitelji“.
„U čitavoj povijesti Levanta, sve do danas, nakon proroka i njihovih nasljednika, nije se pojavio čovjek takve veličine“, naglasio je Sayyed Khamenei.
Sayyed Khamenei odao priznanje libanonskom Otporu
Iranski vođa istaknuo je da je „časni stijeg Otpora sada u rukama glavnog tajnika Hezbolaha šeika Naima Qassema, koji će hrabro nastaviti putem Sayyeda Nasrallaha na čelu nepokolebljivih redova Hezbolaha“.
Govoreći o Libanonu, Sayyed Mojtaba Khamenei opisao je dane kroz koje ta zemlja prolazi kao „posebne i slavne dane za Libanon i sve borce Otpora“, dok su za one koji su, u suočavanju s izraelskim neprijateljem, polagali nade u lažna obećanja svojih tlačitelja i zaštitnika ovo „dani poniženja i sramote“.
Iranska Sveta obrana slomila je stisak kolonijalnih sila
Povodom Tjedna svete obrane Sayyed Khamenei podsjetio je da su prvi dani mjeseca Mehra prigoda za obilježavanje „Božjih dana“ i nametnutog rata koji je iranski narod podnosio osam godina, pokazujući nacionalno zajedništvo i nepokolebljivu privrženost revolucionarnom islamu te istodobno pridonoseći borbi protiv hegemonije i kolonijalizma.
Sayyed Khamenei rekao je da se Iranci danas prisjećaju i razdoblja gotovo 20 godina prije izbijanja rata te neprijateljstva kolonijalnih sila u to doba, osobito nacionalizacije iranske naftne industrije i državnog udara koji je organizirao SAD. Istaknuo je da je Islamska revolucija, pod vodstvom imama Khomeinija, okončala razdoblje u kojem su veleposlanici velikih sila diktirali svoje naredbe iranskim vlastima.
Nametnuti rat postao je kovačnica otpora i vjere
Govoreći o Islamskoj revoluciji, ustvrdio je da su njezina pobjeda i uspostava Islamske Republike predstavljale duboku promjenu za sile koje su priželjkivale iranska bogatstva i nastojale „vratiti revolucionarni narod na njegov prijašnji put“.
Naglasio je da je nametnuti rat bio „njihov najvažniji pothvat tijekom prvog desetljeća postojanja Islamske Republike“.
Istaknuo je da je rat, koji je pokrenula „protunarodna Baas stranka“ u uvjerenju da će trajati samo nekoliko dana i završiti lakom pobjedom, u konačnici poslužio jačanju islamskog sustava.
Rekao je da je ta preobrazba postala „jedno od ključnih obilježja ovog sustava u suočavanju s kasnijim neprijateljskim djelovanjem“.
Sayyed Khamenei naglasio je da su te godine „zahvaljujući Revoluciji i podizanju stijega islama i džihada usred nametnutog rata pretvorene u slavne dane koji, čak i 38 godina nakon završetka rata, ostaju bogati poukama o predanosti Bogu, hrabrosti, otporu, moralu i ljudskosti“.
Iran se nikada neće vratiti u doba podčinjenosti i poniženja
Sayyed Khamenei rekao je da „iranski neprijatelji“ žele vratiti zemlju u dane „zaostalosti, poniženja, podčinjenosti i sramote“, dok Islamska Republika danas živi u vremenu obilježenom „napretkom, dostojanstvom, neovisnošću i visokim položajem u islamskom svijetu“.
U tom je kontekstu istaknuo sudjelovanje milijuna Iranaca na trgovima i ulicama posljednjih dana, kao i činjenicu da je više od 30 milijuna Iranaca izrazilo spremnost braniti svoju zemlju. Dodao je da je novi poziv na iskazivanje spremnosti dosegnuo cilj od 500.000 ljudi u prvih 100 minuta.
U poruci je rekao da je Iran iz nametnutog rata i kasnijih sukoba izašao snažniji te naglasio da zemlja ostaje privržena svojim legitimnim stajalištima, uključujući zadržavanje nadzora nad Hormuškim tjesnacem.
„Kao sluga dragog iranskog naroda, izjavljujem da su prošli oni davni dani za čijim povratkom naš neprijatelj čezne i da se oni nikada neće vratiti“, zaključio je Sayyed Khamenei.
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