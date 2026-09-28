Ajatolah na drugoj godišnjici atentata na Hezbolahovog vođu: "Čovjek koji je uzdigao Libanon"

Govoreći o Libanonu, Sayyed Mojtaba Khamenei opisao je dane kroz koje ta zemlja prolazi kao „posebne i slavne dane za Libanon i sve borce Otpora“, dok su za one koji su, u suočavanju s izraelskim neprijateljem, polagali nade u lažna obećanja svojih tlačitelja i zaštitnika ovo „dani poniženja i sramote“.