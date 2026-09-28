"NISAM ZADOVOLJAN"
Plenković o stadionu Maksimir: Vidjet ćemo postoje li pravne pretpostavke za poništavanje natječaja
Premijer Andrej Plenković je nakon sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem koja je održana u Donjem Miholjcu prvi puta komentirao novi stadion Maksimir.
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Pobjedničko rješenje izazvalo je buru reakcija, kako kod navijača, tako i kod dijela političara, a Plenković je naglasio da ulogu Vlade u izgradnji smatra velikom, ali i da nije zadovoljan rješenjem.
"Ja osobno ovim rješenjem nisam zadovoljan. Kad vam nešto na prvu ne sjedne, onda imate dojam da treba slijediti osjećaj. Gotovo identična reakcija je reakcija ogromne većine navijača Dinama, brojnih ljudi koji su vezani za nogomet", rekao je Plenković.
"Poštujem struku, ali mislim da trebamo vidjeti što je prije moguće postoje li pravne pretpostavke za poništavanje ovoga natječaja. Mislim da bi to, što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u Vladi, bilo najbolje i najbrže, naravno s ciljem da se organizira drugi, možda pozivni natječaj, kojim bi se došlo do rješenja s kojim bi ipak, dugoročno gledano, trebali biti zadovoljni i publika i nogometna struka. Stadion se ne gradi za pola godine ili godinu dana. Moramo naći rješenje koje je dobro", poručio je premijer.
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