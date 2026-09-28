Plenković o stadionu Maksimir: Vidjet ćemo postoje li pravne pretpostavke za poništavanje natječaja

"Poštujem struku, ali mislim da trebamo vidjeti što je prije moguće postoje li pravne pretpostavke za poništavanje ovoga natječaja. Mislim da bi to, što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u Vladi, bilo najbolje i najbrže, naravno s ciljem da se organizira drugi, možda pozivni natječaj, kojim bi se došlo do rješenja s kojim bi ipak, dugoročno gledano, trebali biti zadovoljni i publika i nogometna struka. Stadion se ne gradi za pola godine ili godinu dana. Moramo naći rješenje koje je dobro", poručio je premijer.