Oglas

MIJO MAJSTOROVIĆ

Stručnjak za promet: Nije ideja komentirati koliko Zagreb može izdržati nego kako preživjeti ovaj period

author author
Viktorija Kristić , Vanja Deželić
|
28. ruj. 2026. 17:40
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Mijo Majstorović
N1

Pomoćnik pročelnika za promet Mijo Majstorović je našoj Viktoriji Kristić komentirao stanje u prometu tijekom prvog dana štrajka u Zagrebu.

Oglas

"Dan je protekao dosta mirno i zahvaljujemo građanima što su poslušali upute. Jutarnje povećanje prometa je bilo oko 15 posto. Građani su u većoj mjeri koristili biciklističke i pješačke staze. Gužvi sad više nema jer su špice prošle", kazao je Majstorović pa nastavio:

"Gdje se ukaže potreba, Grad će osigurati redare kako bi regulirali promet."

Naglasio je da se Grad zasad dobro nosi sa štrajkom, ali pitanje je koliko dugo to može.

"Nije ideja komentirati koliko dugo možemo izdržati nego preživjeti ovaj period koji je aktivan. Zasad se Grad dobro nosi, ponajprije zbog poštivanja preporuka", zaključio je Mijo Majstorović.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
mijo majstorović promet zagreb zet štrajk

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ